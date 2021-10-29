https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/takie-obstoyatelstva-zantariya-o-vozmozhnostyakh-reabilitatsii-perepadnykh-ingurges-1036120814.html
Такие обстоятельства: Зантария о возможностях реабилитации перепадных ИнгурГЭС
Такие обстоятельства: Зантария о возможностях реабилитации перепадных ИнгурГЭС
Технический директор "Сухум ГЭС" Резо Зантария рассказал в эфире радио Sputnik о том, подлежат ли восстановлению перепадные ГЭС ингурского каскада, есть ли у... 29.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-29T18:10+0300
2021-10-29T18:10+0300
2021-10-29T18:36+0300
радио
такие обстоятельства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1d/1036120682_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7b69b1553f9d75dc657dae8b9ad687b.jpg
Такие обстоятельства: Зантария о возможностях реабилитации перепадных ИнгурГЭС
Такие обстоятельства: Зантария о возможностях реабилитации перепадных ИнгурГЭС
20 августа этого года президент Абхазии Аслан Бжания поручил правительству до конца октября подготовить проекты договоров с инвесторами по реабилитации перепадных ГЭС. Наиболее мощная из работающих сейчас в Абхазии перепадная ГЭС-1 ингурского каскада - одна из четырех ГЭС этого комплекса.На сегодняшний день из четырх перепадных гидроэлектростанций, входящих в каскад ИнгурГЭС только одна в рабочем состоянии, а остальные три восстановить невозможно, сказал в эфире радио Sputnik технический директор "Сухум ГЭС" Резо Зантария."В настоящее время с уверенностью могу сказать, что практически о восстановлении этих перепадных станций речи не может быть, только о строительстве их, настолько глубоки там повреждения и разрушения после военного времени. Это мое мнение и мнение экспертов из Москвы. В 2014 году мы принимали решение о том, что эти станции не подлежат восстановлению", - сказал Зантария.По его мнению, Абхазия в течении 20 лет может построить независимую от Грузии и России энергосистему, которой у нее сегодня нет.Для того, чтобы выйти на независимую энергосистему, по словам Зантария, надо принять законы, пригласить инвестеров или самостоятельно строить и эксплуатировать станции, которые уже будут под юрисдикцией Абхазии."Для того, чтобы восстановить перепадные станции нужна проектно-сметная документация, посчитать во сколько обойдется, срок окупаемости, какие средства, кто электроэнергию будет покупать. Тут ряд вопросов, которые надо обсуждать", -сказал Зантария.По его мнению, для строительства новых перепадных ГЭС ингурского каскада понадобится не менее 10 миллиардов рублей."Российские инвестиционные компании не вкладывают средства, где срок окупаемости более 7 лет. А здесь минимум срок окупаемости 15-20 лет. Вот какие деньги надо привлечь. Если кто-то может привлечь такие средства на 15 - 20 лет честь и хвала ему", - сказал Зантария.Подробности в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1d/1036120682_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_dae449051a61502678c0775383d2e16e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Зантария о возможностях реабилитации перепадных ИнгурГЭС
18:10 29.10.2021 (обновлено: 18:36 29.10.2021)
Технический директор "Сухум ГЭС" Резо Зантария рассказал в эфире радио Sputnik о том, подлежат ли восстановлению перепадные ГЭС ингурского каскада, есть ли у Абхазии своя энергосистема.
20 августа этого года президент Абхазии Аслан Бжания поручил правительству до конца октября подготовить проекты договоров с инвесторами по реабилитации перепадных ГЭС. Наиболее мощная из работающих сейчас в Абхазии перепадная ГЭС-1 ингурского каскада - одна из четырех ГЭС этого комплекса.
На сегодняшний день из четырх перепадных гидроэлектростанций, входящих в каскад ИнгурГЭС только одна в рабочем состоянии, а остальные три восстановить невозможно, сказал в эфире радио Sputnik
технический директор "Сухум ГЭС" Резо Зантария.
"В настоящее время с уверенностью могу сказать, что практически о восстановлении этих перепадных станций речи не может быть, только о строительстве их, настолько глубоки там повреждения и разрушения после военного времени. Это мое мнение и мнение экспертов из Москвы. В 2014 году мы принимали решение о том, что эти станции не подлежат восстановлению", - сказал Зантария.
По его мнению, Абхазия в течении 20 лет может построить независимую от Грузии и России энергосистему, которой у нее сегодня нет.
"Сегодня же нет энергосистемы, хотя многие ученики дикого капитализма говорят, что у нас энергосистема. У нас не энергосистема, а электросети"
Резо Зантария
Технический директор "Сухум ГЭС"
Для того, чтобы выйти на независимую энергосистему, по словам Зантария, надо принять законы, пригласить инвестеров или самостоятельно строить и эксплуатировать станции, которые уже будут под юрисдикцией Абхазии.
"Для того, чтобы восстановить перепадные станции нужна проектно-сметная документация, посчитать во сколько обойдется, срок окупаемости, какие средства, кто электроэнергию будет покупать. Тут ряд вопросов, которые надо обсуждать", -сказал Зантария.
По его мнению, для строительства новых перепадных ГЭС ингурского каскада понадобится не менее 10 миллиардов рублей.
"Российские инвестиционные компании не вкладывают средства, где срок окупаемости более 7 лет. А здесь минимум срок окупаемости 15-20 лет. Вот какие деньги надо привлечь. Если кто-то может привлечь такие средства на 15 - 20 лет честь и хвала ему", - сказал Зантария.
Подробности в аудиофайле.