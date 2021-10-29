https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/takie-obstoyatelstva-zantariya-o-vozmozhnostyakh-reabilitatsii-perepadnykh-ingurges-1036120814.html

Такие обстоятельства: Зантария о возможностях реабилитации перепадных ИнгурГЭС

Такие обстоятельства: Зантария о возможностях реабилитации перепадных ИнгурГЭС

Технический директор "Сухум ГЭС" Резо Зантария рассказал в эфире радио Sputnik о том, подлежат ли восстановлению перепадные ГЭС ингурского каскада, есть ли у... 29.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-29T18:10+0300

2021-10-29T18:10+0300

2021-10-29T18:36+0300

радио

такие обстоятельства

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Такие обстоятельства: Зантария о возможностях реабилитации перепадных ИнгурГЭС Такие обстоятельства: Зантария о возможностях реабилитации перепадных ИнгурГЭС

20 августа этого года президент Абхазии Аслан Бжания поручил правительству до конца октября подготовить проекты договоров с инвесторами по реабилитации перепадных ГЭС. Наиболее мощная из работающих сейчас в Абхазии перепадная ГЭС-1 ингурского каскада - одна из четырех ГЭС этого комплекса.На сегодняшний день из четырх перепадных гидроэлектростанций, входящих в каскад ИнгурГЭС только одна в рабочем состоянии, а остальные три восстановить невозможно, сказал в эфире радио Sputnik технический директор "Сухум ГЭС" Резо Зантария."В настоящее время с уверенностью могу сказать, что практически о восстановлении этих перепадных станций речи не может быть, только о строительстве их, настолько глубоки там повреждения и разрушения после военного времени. Это мое мнение и мнение экспертов из Москвы. В 2014 году мы принимали решение о том, что эти станции не подлежат восстановлению", - сказал Зантария.По его мнению, Абхазия в течении 20 лет может построить независимую от Грузии и России энергосистему, которой у нее сегодня нет.Для того, чтобы выйти на независимую энергосистему, по словам Зантария, надо принять законы, пригласить инвестеров или самостоятельно строить и эксплуатировать станции, которые уже будут под юрисдикцией Абхазии."Для того, чтобы восстановить перепадные станции нужна проектно-сметная документация, посчитать во сколько обойдется, срок окупаемости, какие средства, кто электроэнергию будет покупать. Тут ряд вопросов, которые надо обсуждать", -сказал Зантария.По его мнению, для строительства новых перепадных ГЭС ингурского каскада понадобится не менее 10 миллиардов рублей."Российские инвестиционные компании не вкладывают средства, где срок окупаемости более 7 лет. А здесь минимум срок окупаемости 15-20 лет. Вот какие деньги надо привлечь. Если кто-то может привлечь такие средства на 15 - 20 лет честь и хвала ему", - сказал Зантария.Подробности в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, аудио