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В Сочи осужден таможенник за взятку за незаконный ввоз компьютерных видеокарт в Абхазию
В Сочи осужден таможенник за взятку за незаконный ввоз компьютерных видеокарт в Абхазию
Бывший сотрудник таможни получил взятку в размере 30 тысяч рублей. 29.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-29T14:24+0300
2021-10-29T14:24+0300
2021-10-29T14:36+0300
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СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Бывший ведущий инспектор таможенного поста МАПП "Адлер" Краснодарской таможни признан виновным в получении взятки. Об этом сообщает Западное управление Следственного комитета России на транспорте.Он приговорен к наказанию в виде трех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в системе государственной службы и государственного управления на срок три года.По данным следствия, в марте 2021 года мужчина, перевозивший в Абхазию 26 компьютерных видеокарт, заранее договорился с обвиняемым и положил в сумку 30 тысяч рублей. После этого сотрудник таможни позволил беспрепятственно переместить коммерческую партию товаров через госграницу России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210810/Rossiyanin-nakhodivshiysya-v-rozyske-za-vzyatku-zaderzhan-na-granitse-s-Abkhaziey-1033010812.html
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государственная граница, россия, таможня
В Сочи осужден таможенник за взятку за незаконный ввоз компьютерных видеокарт в Абхазию
14:24 29.10.2021 (обновлено: 14:36 29.10.2021)
Бывший сотрудник таможни получил взятку в размере 30 тысяч рублей.
СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Бывший ведущий инспектор таможенного поста МАПП "Адлер" Краснодарской таможни признан виновным в получении взятки. Об этом сообщает Западное управление Следственного комитета России на транспорте.
Он приговорен к наказанию в виде трех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в системе государственной службы и государственного управления на срок три года.
По данным следствия, в марте 2021 года мужчина, перевозивший в Абхазию 26 компьютерных видеокарт, заранее договорился с обвиняемым и положил в сумку 30 тысяч рублей. После этого сотрудник таможни позволил беспрепятственно переместить коммерческую партию товаров через госграницу России.