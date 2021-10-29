https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/vychislen-anonim-grozivshiy-ustroit-strelbu-v-abkhazskom-gosuniversitete-1036114305.html
Вычислен аноним, грозивший устроить стрельбу в Абхазском госуниверситете
Вычислен аноним, грозивший устроить стрельбу в Абхазском госуниверситете
В соцсетях появилось анонимное сообщение, в котором неизвестный делился планами устроить стрельбу в Абхазском государственном университете. 29.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-29T11:36+0300
2021-10-29T11:36+0300
2021-10-29T11:38+0300
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СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Анонима, грозившего устроить стрельбу в Абхазском государственном университете, вычислили. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал ректор АГУ Алеко Гварамия.Он рассказал, что люди начали распространять информацию, как только увидели в соцсетях, и призвал не разводить панику, так как никакой опасности нет. В университете не планируют прибегать к дисциплинарным мерам в отношении "шутника". Ректор университета добавил, что занятия проходят в штатном режиме, студенты ходят на занятия.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, агу
Вычислен аноним, грозивший устроить стрельбу в Абхазском госуниверситете
11:36 29.10.2021 (обновлено: 11:38 29.10.2021)
В соцсетях появилось анонимное сообщение, в котором неизвестный делился планами устроить стрельбу в Абхазском государственном университете.
СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Анонима, грозившего устроить стрельбу в Абхазском государственном университете, вычислили. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал ректор АГУ Алеко Гварамия.
Он рассказал, что люди начали распространять информацию, как только увидели в соцсетях, и призвал не разводить панику, так как никакой опасности нет.
Мы уже абсолютно точно знаем, кто это написал. Оказывается, наш студент. Но это злая шутка, никакой опасности нет. Этим нельзя спекулировать. <...> У нас соответствующие службы занимаются. Никакой опасности нет. Как-то надо сказать, чтобы убрали это из соцсетей, это глупость, не соответствующая реальным вещам.
В университете не планируют прибегать к дисциплинарным мерам в отношении "шутника". Ректор университета добавил, что занятия проходят в штатном режиме, студенты ходят на занятия.