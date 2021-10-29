Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/vychislen-anonim-grozivshiy-ustroit-strelbu-v-abkhazskom-gosuniversitete-1036114305.html
Вычислен аноним, грозивший устроить стрельбу в Абхазском госуниверситете
Вычислен аноним, грозивший устроить стрельбу в Абхазском госуниверситете
В соцсетях появилось анонимное сообщение, в котором неизвестный делился планами устроить стрельбу в Абхазском государственном университете. 29.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-29T11:36+0300
2021-10-29T11:38+0300
в абхазии
происшествия
агу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/06/1032365253_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_b6b7ed875af8af4362ed0c4d13e7d00a.jpg
СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Анонима, грозившего устроить стрельбу в Абхазском государственном университете, вычислили. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал ректор АГУ Алеко Гварамия.Он рассказал, что люди начали распространять информацию, как только увидели в соцсетях, и призвал не разводить панику, так как никакой опасности нет. В университете не планируют прибегать к дисциплинарным мерам в отношении "шутника". Ректор университета добавил, что занятия проходят в штатном режиме, студенты ходят на занятия.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/06/1032365253_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_dc12c755254928705c5afcb178ff69f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, агу

Вычислен аноним, грозивший устроить стрельбу в Абхазском госуниверситете

11:36 29.10.2021 (обновлено: 11:38 29.10.2021)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетитель осматривает смартфон в магазине Xiaomi на Тверской улице в Москве. Компания Xiaomi открыла новый официальный круглосуточный магазин в Москве.
Посетитель осматривает смартфон в магазине Xiaomi на Тверской улице в Москве. Компания Xiaomi открыла новый официальный круглосуточный магазин в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
В соцсетях появилось анонимное сообщение, в котором неизвестный делился планами устроить стрельбу в Абхазском государственном университете.
СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Анонима, грозившего устроить стрельбу в Абхазском государственном университете, вычислили. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал ректор АГУ Алеко Гварамия.
Он рассказал, что люди начали распространять информацию, как только увидели в соцсетях, и призвал не разводить панику, так как никакой опасности нет.

Мы уже абсолютно точно знаем, кто это написал. Оказывается, наш студент. Но это злая шутка, никакой опасности нет. Этим нельзя спекулировать. <...> У нас соответствующие службы занимаются. Никакой опасности нет. Как-то надо сказать, чтобы убрали это из соцсетей, это глупость, не соответствующая реальным вещам.

Алеко Гварамия - Sputnik Абхазия
Алеко Гварамия
ректор АГУ
В университете не планируют прибегать к дисциплинарным мерам в отношении "шутника". Ректор университета добавил, что занятия проходят в штатном режиме, студенты ходят на занятия.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:48Транспортную инфраструктуру и авиасообщение обсудил Бжания с министром транспорта России
14:24В Сочи осужден таможенник за взятку за незаконный ввоз компьютерных видеокарт в Абхазию
14:00Прогноз погоды в Абхазии на выходные 30 и 31 октября
13:10"Все против всех": в Сирии разгорается новый пожар
12:20"Росатом" получил лицензию на строительство энергоблока АЭС в Турции
12:05Отключение воды в Сухуме перенесли по техническим причинам
11:36Вычислен аноним, грозивший устроить стрельбу в Абхазском госуниверситете
11:05Гинцбург рассказал, как часто можно прививаться назальной вакциной от COVID-19
10:40Бжания поздравил научное сообщество с Днем науки
10:15МВД Абхазии передало дело закладчика из Сочи в суд
09:45Аэропорт в Сочи введет ограничения в нерабочие дни
09:15Туроператор: Абхазия и Краснодарский край увеличили турпоток на ноябрьские праздники
08:45В мобильном госпитале Минобороны России в Сухуме приняли более 1,3 тысячи пациентов
ВчераЕще четыре человека с коронавирусом скончались в Абхазии
ВчераКомпания Facebook сменит название на Meta
ВчераНачались работы по освещению трассы Сухум – Ингур
ВчераWhatsApp перестанет работать на примерно 10 тысячах смартфонах в России
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 октября
ВчераПрокуратура направила в суд уголовные дела по хищениям в селе Хашта
ВчераАбхазия ввела ограничения на пересечение границы с Грузией