https://sputnik-abkhazia.ru/20211029/vychislen-anonim-grozivshiy-ustroit-strelbu-v-abkhazskom-gosuniversitete-1036114305.html

Вычислен аноним, грозивший устроить стрельбу в Абхазском госуниверситете

Вычислен аноним, грозивший устроить стрельбу в Абхазском госуниверситете

В соцсетях появилось анонимное сообщение, в котором неизвестный делился планами устроить стрельбу в Абхазском государственном университете. 29.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-29T11:36+0300

2021-10-29T11:36+0300

2021-10-29T11:38+0300

в абхазии

происшествия

агу

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СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Анонима, грозившего устроить стрельбу в Абхазском государственном университете, вычислили. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал ректор АГУ Алеко Гварамия.Он рассказал, что люди начали распространять информацию, как только увидели в соцсетях, и призвал не разводить панику, так как никакой опасности нет. В университете не планируют прибегать к дисциплинарным мерам в отношении "шутника". Ректор университета добавил, что занятия проходят в штатном режиме, студенты ходят на занятия.

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2021

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происшествия, агу