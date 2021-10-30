Авидзба о монографии "Без вины виноватые": реквием по невинно убиенным

"Впервые поименный список жертв по селам Гудаутского района был опубликован в художественной литературе. После, по проекту Совета Европы, у нас вышел трехтомник "Большой террор в Абхазии", где список репрессированных дополняется информацией о дате и месте рождения, дате судебного заседания, статьей приговора и датой расстрела. Но там речь идет о 84 выходцах из Лыхны, и по 16 человек отсутствует информация. В книге Екатерины Бебия из 185 перечисленных, только по троим отсутствует дополнительная информация, таким образом, книга профессора Бебия на сегодняшний день является наиболее полной в смысле изучения погибших выходцах из села Лыхны. При этом надо допускать, что этот список может дополняться"

Аслан Авидзба доктор исторических наук доктор исторических наук