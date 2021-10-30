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Авидзба о монографии "Без вины виноватые": реквием по невинно убиенным
Авидзба о монографии "Без вины виноватые": реквием по невинно убиенным
Участник научной конференции "Подлинные факты страшного террора", доктор исторических наук Аслан Авидзба в эфире радио Sputnik дал оценку монографии профессора... 30.10.2021, Sputnik Абхазия
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Авидзба о монографии "Без вины виноватые": реквием по безвинном убиенным
Авидзба о монографии "Без вины виноватые": реквием по безвинном убиенным
В пресс-центре Sputnik Абхазия прошла научная конференция "Подлинные факты страшного террора", на основе монографии профессора Екатерины Бебиа "Без вины виноватые", приуроченная к Дню памяти жертв политических репрессий.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.День памяти жертв политических репрессий в Абхазии отмечают 30 октября. По данным Ассоциации памяти жертв политических репрессий, до семи тысяч человек были репрессированы в Абхазии в 30-40-е годы XX века.
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Авидзба о монографии "Без вины виноватые": реквием по невинно убиенным

14:15 30.10.2021 (обновлено: 14:17 30.10.2021)
Радио
Авидзба о монографии "Без вины виноватые": реквием по безвинном убиенным
Участник научной конференции "Подлинные факты страшного террора", доктор исторических наук Аслан Авидзба в эфире радио Sputnik дал оценку монографии профессора Екатерины Бебиа "Без вины виноватые", рассказал о новых фактах по репрессированным опубликованных в книге.
В пресс-центре Sputnik Абхазия прошла научная конференция "Подлинные факты страшного террора", на основе монографии профессора Екатерины Бебиа "Без вины виноватые", приуроченная к Дню памяти жертв политических репрессий.
"Впервые поименный список жертв по селам Гудаутского района был опубликован в художественной литературе. После, по проекту Совета Европы, у нас вышел трехтомник "Большой террор в Абхазии", где список репрессированных дополняется информацией о дате и месте рождения, дате судебного заседания, статьей приговора и датой расстрела. Но там речь идет о 84 выходцах из Лыхны, и по 16 человек отсутствует информация. В книге Екатерины Бебия из 185 перечисленных, только по троим отсутствует дополнительная информация, таким образом, книга профессора Бебия на сегодняшний день является наиболее полной в смысле изучения погибших выходцах из села Лыхны. При этом надо допускать, что этот список может дополняться"
Аслан Авидзба - Sputnik Абхазия
Аслан Авидзба
доктор исторических наук
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
День памяти жертв политических репрессий в Абхазии отмечают 30 октября. По данным Ассоциации памяти жертв политических репрессий, до семи тысяч человек были репрессированы в Абхазии в 30-40-е годы XX века.
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