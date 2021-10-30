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Более 130 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Более 130 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 31583 человека. Зарегистрировано 456 летальных случаев. Выздоровели 26707... 30.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-30T23:32+0300
2021-10-30T23:32+0300
2021-10-30T23:42+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
абхазия
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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 135 человек из 364 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 80 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 28, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 104 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
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медицина, абхазия
Более 130 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
23:32 30.10.2021 (обновлено: 23:42 30.10.2021)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 31583 человека. Зарегистрировано 456 летальных случаев. Выздоровели 26707 человек.
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 135 человек из 364 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 80 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 28, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 104 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.