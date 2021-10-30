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Болибок о ревакцинации назальной вакциной: интересный подход
Болибок о ревакцинации назальной вакциной: интересный подход
Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок оценил, насколько эффективно комбинация вакцины "Спутник V" и назального лекарства от коронавируса может... 30.10.2021, Sputnik Абхазия
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Болибок о ревакцинации назальной вакциной: интересный подход
Болибок о ревакцинации назальной вакциной: интересный подход
О том, что вакцинация российским препаратом "Спутник V" и дальнейшее применение назального лекарства от COVID с высокой долей вероятности смогут защитить не только от течения болезни в тяжелой форме, но и от возможности заражения, рассказал ранее разработчик семейства вакцин "Спутник" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Сама схема с ревакцинацией значительно повышает иммунитет человека, причем даже сейчас та ревакцинация, которая проводится обычным инъекционным способом, дает значительное повышение иммунитета в несколько раз по сравнению с тем, если вакцинацию не делать, отметил Владимир Болибок."Что касается ревакцинации назальной вакциной, это очень интересный подход, дело в том, что у человека немножко различается системный иммунитет, то есть общий иммунитет всего организма, и так называемый иммунитет слизистых, то есть мукозальный иммунитет. Так вот, если мы отдельно укрепляем именно мукозальный иммунитет, это дает более надежную защиту именно входных ворот от инфекции, потому что инфекция передается воздушно-капельным путем, и прежде всего попадает на слизистую носоглотки", ― рассказал иммунолог.Для начала нужно выработать общий системный иммунитет к коронавирусу, а затем перенаправить его действие на защиту слизистых оболочек, пояснил схему защиты специалист.
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Болибок о ревакцинации назальной вакциной: интересный подход

10:35 30.10.2021 (обновлено: 10:37 30.10.2021)
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Болибок о ревакцинации назальной вакциной: интересный подход
Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок оценил, насколько эффективно комбинация вакцины "Спутник V" и назального лекарства от коронавируса может защитить человека не только от тяжелой формы болезни, но и от заражения.
О том, что вакцинация российским препаратом "Спутник V" и дальнейшее применение назального лекарства от COVID с высокой долей вероятности смогут защитить не только от течения болезни в тяжелой форме, но и от возможности заражения, рассказал ранее разработчик семейства вакцин "Спутник" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Сама схема с ревакцинацией значительно повышает иммунитет человека, причем даже сейчас та ревакцинация, которая проводится обычным инъекционным способом, дает значительное повышение иммунитета в несколько раз по сравнению с тем, если вакцинацию не делать, отметил Владимир Болибок.
"Что касается ревакцинации назальной вакциной, это очень интересный подход, дело в том, что у человека немножко различается системный иммунитет, то есть общий иммунитет всего организма, и так называемый иммунитет слизистых, то есть мукозальный иммунитет. Так вот, если мы отдельно укрепляем именно мукозальный иммунитет, это дает более надежную защиту именно входных ворот от инфекции, потому что инфекция передается воздушно-капельным путем, и прежде всего попадает на слизистую носоглотки", ― рассказал иммунолог.
Для начала нужно выработать общий системный иммунитет к коронавирусу, а затем перенаправить его действие на защиту слизистых оболочек, пояснил схему защиты специалист.
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