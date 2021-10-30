https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/dopolnitelnaya-opora-byla-ustanovlena-na-vl-shesheleti-1-1036132379.html

Дополнительная опора была установлена на ВЛ "Шешелети-1"

Дополнительная опора была установлена на ВЛ "Шешелети-1"

Из-за ремонта на "Шешелети-1" без подачи электроэнергии в субботу, 30 октября, с 10:00 до 16:00 остались Очамчырский, Гулрыпшский районы, восточная часть... 30.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-30T17:49+0300

2021-10-30T17:49+0300

2021-10-30T17:49+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Дополнительная опора была установлена на ВЛ-110 "Шешелети-1". Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Из-за нагрузок на линию на этом участке происходит провисание провода. Отмечается, что именно поэтому было необходимо установить дополнительную опору.Из-за ремонта на "Шешелети-1" без подачи электроэнергии в субботу, 30 октября, с 10:00 до 16:00 остались Очамчырский, Гулрыпшский районы, восточная часть Сухумского района и восточная и центральная часть Сухума.Были отключены следующие подстанции - ПС "Очамчыра-тяга", ПС "Очамчыра-2", ПС "Мыку", ПС "Куачара", ПС "Адзюбжа", ПС "Уарча", ПС "Дранда", ПС "Агудзера", ПС "Синоп", ПС "Баслат", ПС "Цабал", ПС "ИЭПиТ".С 28 октября "Черноморэнерго" ввело график веерных отключений электричества в восточной части Абхазии и части Сухума.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии