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Дополнительная опора была установлена на ВЛ "Шешелети-1"
Дополнительная опора была установлена на ВЛ "Шешелети-1"
Из-за ремонта на "Шешелети-1" без подачи электроэнергии в субботу, 30 октября, с 10:00 до 16:00 остались Очамчырский, Гулрыпшский районы, восточная часть... 30.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-30T17:49+0300
2021-10-30T17:49+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Дополнительная опора была установлена на ВЛ-110 "Шешелети-1". Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Из-за нагрузок на линию на этом участке происходит провисание провода. Отмечается, что именно поэтому было необходимо установить дополнительную опору.Из-за ремонта на "Шешелети-1" без подачи электроэнергии в субботу, 30 октября, с 10:00 до 16:00 остались Очамчырский, Гулрыпшский районы, восточная часть Сухумского района и восточная и центральная часть Сухума.Были отключены следующие подстанции - ПС "Очамчыра-тяга", ПС "Очамчыра-2", ПС "Мыку", ПС "Куачара", ПС "Адзюбжа", ПС "Уарча", ПС "Дранда", ПС "Агудзера", ПС "Синоп", ПС "Баслат", ПС "Цабал", ПС "ИЭПиТ".С 28 октября "Черноморэнерго" ввело график веерных отключений электричества в восточной части Абхазии и части Сухума.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии

Дополнительная опора была установлена на ВЛ "Шешелети-1"

17:49 30.10.2021
© Foto / facebook / РУП "Черноморэнерго"Работы по установке опоры на ВЛ-110 кВт Шешелети-1
Работы по установке опоры на ВЛ-110 кВт Шешелети-1 - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2021
© Foto / facebook / РУП "Черноморэнерго"
Из-за ремонта на "Шешелети-1" без подачи электроэнергии в субботу, 30 октября, с 10:00 до 16:00 остались Очамчырский, Гулрыпшский районы, восточная часть Сухумского района и восточная и центральная часть Сухума.
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Дополнительная опора была установлена на ВЛ-110 "Шешелети-1". Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Из-за нагрузок на линию на этом участке происходит провисание провода. Отмечается, что именно поэтому было необходимо установить дополнительную опору.
Из-за ремонта на "Шешелети-1" без подачи электроэнергии в субботу, 30 октября, с 10:00 до 16:00 остались Очамчырский, Гулрыпшский районы, восточная часть Сухумского района и восточная и центральная часть Сухума.
Были отключены следующие подстанции - ПС "Очамчыра-тяга", ПС "Очамчыра-2", ПС "Мыку", ПС "Куачара", ПС "Адзюбжа", ПС "Уарча", ПС "Дранда", ПС "Агудзера", ПС "Синоп", ПС "Баслат", ПС "Цабал", ПС "ИЭПиТ".
С 28 октября "Черноморэнерго" ввело график веерных отключений электричества в восточной части Абхазии и части Сухума.
© Sputnik / Леон Гуния График отключения света в Абхазии
График отключения света в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2021
График отключения света в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
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