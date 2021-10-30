https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/kak-sssr-pokazal-vsemu-miru-kuzkinu-mat-1036131085.html

Как СССР показал всему миру "Кузькину мать"

Как СССР показал всему миру "Кузькину мать"

Ровно 60 лет назад, 30 октября 1961 года, на архипелаге Новая Земля Советский Союз провел испытания самой мощной в мире термоядерной бомбы. 30.10.2021, Sputnik Абхазия

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Ее неофициальные названия – "Царь-бомба" и "Кузькина мать". Взрыв был такой силы, что ударная волна три раза обошла вокруг Земли. Эти испытания позволили СССР добиться ядерного паритета с США.

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