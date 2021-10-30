https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/kak-sssr-pokazal-vsemu-miru-kuzkinu-mat-1036131085.html
Как СССР показал всему миру "Кузькину мать"
Как СССР показал всему миру "Кузькину мать"
Ровно 60 лет назад, 30 октября 1961 года, на архипелаге Новая Земля Советский Союз провел испытания самой мощной в мире термоядерной бомбы. 30.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-30T16:00+0300
2021-10-30T16:00+0300
2021-10-30T16:00+0300
видео
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1e/1036131058_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_cd75ea1f540f43fef612438c5875aaee.jpg
Ее неофициальные названия – "Царь-бомба" и "Кузькина мать". Взрыв был такой силы, что ударная волна три раза обошла вокруг Земли. Эти испытания позволили СССР добиться ядерного паритета с США.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1e/1036131058_175:0:2600:1819_1920x0_80_0_0_1b32d6d932282fd73404c8967efd8716.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, ссср, видео
Как СССР показал всему миру "Кузькину мать"
Ровно 60 лет назад, 30 октября 1961 года, на архипелаге Новая Земля Советский Союз провел испытания самой мощной в мире термоядерной бомбы.
Ее неофициальные названия – "Царь-бомба" и "Кузькина мать". Взрыв был такой силы, что ударная волна три раза обошла вокруг Земли. Эти испытания позволили СССР добиться ядерного паритета с США.