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Каландия о COVID-19: мы учимся лечить его, а он учится жить и заражать людей
Каландия о COVID-19: мы учимся лечить его, а он учится жить и заражать людей
Об эпидобстановке и вакцинации в Абхазии, как убедить людей в необходимости сделать вакцину от COVID-19, в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась... 30.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-30T17:15+0300
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Каландия о COVID-19: мы учимся лечить его, а он учиться жить и заражать людей
Каландия о COVID-19: мы учимся лечить его, а он учиться жить и заражать людей
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии, по данным на 28 октября, составило 31338. Выздоровели 26512 человек, скончались 454."Количество положительных выросло. Число обратившихся за анализами и с симптомами значительно выше, наверное, это связано еще и с сезонностью. Не надо забывать и о высокой заразности этого вируса, отсутствия соблюдения мер защиты в республике. Надо убеждать население носить маски и защищаться от вируса. Локдаун достаточно вещь жесткая, та же Москва закрывается полностью, но что касается нас, наверное, у нас не такая тяжелая ситуация, как в крупных городах, но все-таки убеждать население соблюдать меры нужно. Второй год ситуация продолжается, ухудшается. Вирус мутирует, приспосабливается. Мы приспосабливаемся, учимся его лечить, диагностировать, но вирус также учится жить с этим и продолжает заражать людей", – отметила Каландия.Несмотря на низкие темпы вакцинации в Абхазии, по мнению эксперта, не нужно прибегать к жесткой вакцинации. Необходимо объяснять людям, что тот, кто привился, он перенесет инфекцию гораздо легче, чем непривитый, подчеркнула Каландия.
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аудио, подкасты коронавирус

Каландия о COVID-19: мы учимся лечить его, а он учится жить и заражать людей

17:15 30.10.2021 (обновлено: 17:54 30.10.2021)
Радио
Каландия о COVID-19: мы учимся лечить его, а он учиться жить и заражать людей
Об эпидобстановке и вакцинации в Абхазии, как убедить людей в необходимости сделать вакцину от COVID-19, в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась заведующая лабораторией экспериментальной гематологии НИИЭПиТ Теона Каландия.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии, по данным на 28 октября, составило 31338. Выздоровели 26512 человек, скончались 454.
"Количество положительных выросло. Число обратившихся за анализами и с симптомами значительно выше, наверное, это связано еще и с сезонностью. Не надо забывать и о высокой заразности этого вируса, отсутствия соблюдения мер защиты в республике. Надо убеждать население носить маски и защищаться от вируса. Локдаун достаточно вещь жесткая, та же Москва закрывается полностью, но что касается нас, наверное, у нас не такая тяжелая ситуация, как в крупных городах, но все-таки убеждать население соблюдать меры нужно. Второй год ситуация продолжается, ухудшается. Вирус мутирует, приспосабливается. Мы приспосабливаемся, учимся его лечить, диагностировать, но вирус также учится жить с этим и продолжает заражать людей", – отметила Каландия.
Несмотря на низкие темпы вакцинации в Абхазии, по мнению эксперта, не нужно прибегать к жесткой вакцинации. Необходимо объяснять людям, что тот, кто привился, он перенесет инфекцию гораздо легче, чем непривитый, подчеркнула Каландия.
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