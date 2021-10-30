https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/proizvodstvennyy-kalendar-abkhazii---2022-god-1036126526.html
Производственный календарь Абхазии - 2022 год
Производственный календарь Абхазии - 2022 год
Правительство Абхазии утвердило производственный календарь на 2022 год. 30.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-30T10:17+0300
2021-10-30T10:17+0300
2021-10-30T10:17+0300
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Согласно постановлению Кабинета министров, в связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней переносятся следующие выходные:В целях рационального использования выходных и праздничных дней рабочий день 5 января (среда) переносится на 28 января (суббота).Также в связи с тем, что праздник Пасхи – Воскресения Христова отмечается в воскресенье 24 апреля, следующий за ним понедельник 25 апреля будет нерабочим днем.Праздничными нерабочими днями в Абхазии являются: 1, 2, 7 и 14 января, 8 марта, 1 и 9 мая, 23 мая (День Святого Апостола Симона Кананита), 26 августа, 30 сентября, 26 ноября.Праздничный нерабочий день Курбанныхуа, согласно мусульманскому лунному календарю, приходится на середину июля в 2022 году, точная дата будет объявлена за три месяца до праздника.
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календари, кабмин абхазии, инфографика
Производственный календарь Абхазии - 2022 год
Правительство Абхазии утвердило производственный календарь на 2022 год.
Согласно постановлению Кабинета министров, в связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней переносятся следующие выходные:
1 января (суббота) - на 3 января (понедельник),
2 января (воскресенье) - на 4 января (вторник ),
8 января (суббота) – на 10 января (понедельник),
24 апреля (воскресенье) – на 25 апреля (понедельник),
1 мая (воскресенье) – на 2 мая (понедельник),
28 августа (воскресенье) – на 29 августа (понедельник),
26 ноября (суббота) – на 28 ноября (понедельник).
В целях рационального использования выходных и праздничных дней рабочий день 5 января (среда) переносится на 28 января (суббота).
Также в связи с тем, что праздник Пасхи – Воскресения Христова отмечается в воскресенье 24 апреля, следующий за ним понедельник 25 апреля будет нерабочим днем.
Праздничными нерабочими днями в Абхазии являются: 1, 2, 7 и 14 января, 8 марта, 1 и 9 мая, 23 мая (День Святого Апостола Симона Кананита), 26 августа, 30 сентября, 26 ноября.
Праздничный нерабочий день Курбанныхуа, согласно мусульманскому лунному календарю, приходится на середину июля в 2022 году, точная дата будет объявлена за три месяца до праздника.