https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/umer-sovetskiy-i-rossiyskiy-diktor-igor-kirillov-1036127353.html
Умер советский и российский диктор Игорь Кириллов
Умер советский и российский диктор Игорь Кириллов
В возрасте 89 лет умер легендарный диктор Игорь Кириллов. 30.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-30T11:00+0300
2021-10-30T11:00+0300
2021-10-30T11:52+0300
россия
дикторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1e/1036126828_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_dc399edd05fa6df80f28a958734f49b4.jpg
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Умер советский и российские теле- и радиоведущий Игорь Кириллов, об этом сообщает "Первый канал". "Печальная новость пришла незадолго до нашего эфира. Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель", — говорится в сообщении.Причина смерти не уточняется.Игорь Кириллов родился 14 сентября 1931 года в Москве. В 1955 году закончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. С 1955 по 1956 играл в Московском театре драмы и комедии (сейчас Театр на Таганке). С 1957 года работал на телевидении. Был диктором программы "Время" более 20 лет. Руководил дикторским отделом на "Первом канале". Имеет звание Народного артиста СССР.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1e/1036126828_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_c2255b2c0293f39b7b77709f9a80eec1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, дикторы
Умер советский и российский диктор Игорь Кириллов
11:00 30.10.2021 (обновлено: 11:52 30.10.2021)
В возрасте 89 лет умер легендарный диктор Игорь Кириллов.
СУХУМ, 30 окт - Sputnik.
Умер советский и российские теле- и радиоведущий Игорь Кириллов, об этом сообщает "Первый канал"
.
"Печальная новость пришла незадолго до нашего эфира. Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель", — говорится в сообщении.
Причина смерти не уточняется.
Игорь Кириллов родился 14 сентября 1931 года в Москве. В 1955 году закончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. С 1955 по 1956 играл в Московском театре драмы и комедии (сейчас Театр на Таганке). С 1957 года работал на телевидении. Был диктором программы "Время" более 20 лет. Руководил дикторским отделом на "Первом канале". Имеет звание Народного артиста СССР.