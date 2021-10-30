https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/umer-sovetskiy-i-rossiyskiy-diktor-igor-kirillov-1036127353.html

Умер советский и российский диктор Игорь Кириллов

Умер советский и российский диктор Игорь Кириллов

В возрасте 89 лет умер легендарный диктор Игорь Кириллов. 30.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-30T11:00+0300

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россия

дикторы

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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Умер советский и российские теле- и радиоведущий Игорь Кириллов, об этом сообщает "Первый канал". "Печальная новость пришла незадолго до нашего эфира. Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель", — говорится в сообщении.Причина смерти не уточняется.Игорь Кириллов родился 14 сентября 1931 года в Москве. В 1955 году закончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. С 1955 по 1956 играл в Московском театре драмы и комедии (сейчас Театр на Таганке). С 1957 года работал на телевидении. Был диктором программы "Время" более 20 лет. Руководил дикторским отделом на "Первом канале". Имеет звание Народного артиста СССР.

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россия, дикторы