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Альштейн о влиянии вакцины от коронавируса на ДНК человека: у вируса нет шансов
Альштейн о влиянии вакцины от коронавируса на ДНК человека: у вируса нет шансов
Известный российский вирусолог Анатолий Альштейн в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, 31.10.2021, Sputnik Абхазия
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Альштейн
Альштейн
Этот вопрос, утверждает ученый, достаточно хорошо изучен. "Вакцина "Спутник V" не внедряется в ДНК и ей не передается генетический код человека. Это хорошо изученная вещь, об этом даже говорить нечего. Внедрение самого коронавируса в геном человека - тоже маловероятная вещь, даже когда происходит инфекция. Когда он находится в составе вакцины, у него никаких шансов внедриться в генетический код человека нет", – рассказал Альштейн. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты коронавирус, аудио

Альштейн о влиянии вакцины от коронавируса на ДНК человека: у вируса нет шансов

16:08 31.10.2021 (обновлено: 16:50 31.10.2021)
Радио
Альштейн
Известный российский вирусолог Анатолий Альштейн в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал,
Этот вопрос, утверждает ученый, достаточно хорошо изучен.
"Вакцина "Спутник V" не внедряется в ДНК и ей не передается генетический код человека. Это хорошо изученная вещь, об этом даже говорить нечего. Внедрение самого коронавируса в геном человека - тоже маловероятная вещь, даже когда происходит инфекция. Когда он находится в составе вакцины, у него никаких шансов внедриться в генетический код человека нет", – рассказал Альштейн.
Подробности слушайте в аудиофайле.
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