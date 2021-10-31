https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/alshteyn-o-vliyanii-vaktsiny-ot-koronavirusa-na-dnk-cheloveka-u-virusa-net-shansov---1036136359.html
Альштейн о влиянии вакцины от коронавируса на ДНК человека: у вируса нет шансов
Альштейн о влиянии вакцины от коронавируса на ДНК человека: у вируса нет шансов
Известный российский вирусолог Анатолий Альштейн в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, 31.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-31T16:08+0300
2021-10-31T16:08+0300
2021-10-31T16:50+0300
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Этот вопрос, утверждает ученый, достаточно хорошо изучен. "Вакцина "Спутник V" не внедряется в ДНК и ей не передается генетический код человека. Это хорошо изученная вещь, об этом даже говорить нечего. Внедрение самого коронавируса в геном человека - тоже маловероятная вещь, даже когда происходит инфекция. Когда он находится в составе вакцины, у него никаких шансов внедриться в генетический код человека нет", – рассказал Альштейн. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты коронавирус, аудио
Альштейн о влиянии вакцины от коронавируса на ДНК человека: у вируса нет шансов
16:08 31.10.2021 (обновлено: 16:50 31.10.2021)
Известный российский вирусолог Анатолий Альштейн в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал,
Этот вопрос, утверждает ученый, достаточно хорошо изучен.
"Вакцина "Спутник V" не внедряется в ДНК и ей не передается генетический код человека. Это хорошо изученная вещь, об этом даже говорить нечего. Внедрение самого коронавируса в геном человека - тоже маловероятная вещь, даже когда происходит инфекция. Когда он находится в составе вакцины, у него никаких шансов внедриться в генетический код человека нет", – рассказал Альштейн.
Подробности слушайте в аудиофайле.