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https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/dopolnitelnoe-vremya-karchava-o-detskom-fitnese---1036130037.html
Дополнительное время: Карчава о детском фитнесе
Дополнительное время: Карчава о детском фитнесе
Для чего детям заниматься фитнесом, что он дает им, как проходят тренировки, и с какого возраста принимают, в эфире радио Sputnik рассказала инструктор... 31.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-31T19:14+0300
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Дополнительное время: Карчава о детском фитнесе
Дополнительное время: Карчава о детском фитнесе
Детским фитнесом могут заниматься те, кому уже исполнилось три года, только необходима медицинская справка, которая свидетельствует, что ребенок абсолютно здоров, сказала инструктор в беседе на радио.Инга Карчава рассказала, что в фитнес приходят родители, чьи дети страдают избыточным весом. После консультации с диетологом они начинают заниматься, диета и небольшие физические нагрузки дают положительный результат, сказал инструктор.Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.
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Дополнительное время: Карчава о детском фитнесе

19:14 31.10.2021
Радио
Дополнительное время: Карчава о детском фитнесе
Для чего детям заниматься фитнесом, что он дает им, как проходят тренировки, и с какого возраста принимают, в эфире радио Sputnik рассказала инструктор детского фитнеса Инга Карчава.
Детским фитнесом могут заниматься те, кому уже исполнилось три года, только необходима медицинская справка, которая свидетельствует, что ребенок абсолютно здоров, сказала инструктор в беседе на радио.
Инга Карчава рассказала, что в фитнес приходят родители, чьи дети страдают избыточным весом. После консультации с диетологом они начинают заниматься, диета и небольшие физические нагрузки дают положительный результат, сказал инструктор.
Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.
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