https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/dopolnitelnoe-vremya-karchava-o-detskom-fitnese---1036130037.html

Дополнительное время: Карчава о детском фитнесе

Дополнительное время: Карчава о детском фитнесе

Для чего детям заниматься фитнесом, что он дает им, как проходят тренировки, и с какого возраста принимают, в эфире радио Sputnik рассказала инструктор... 31.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-31T19:14+0300

2021-10-31T19:14+0300

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радио

дополнительное время

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Дополнительное время: Карчава о детском фитнесе Дополнительное время: Карчава о детском фитнесе

Детским фитнесом могут заниматься те, кому уже исполнилось три года, только необходима медицинская справка, которая свидетельствует, что ребенок абсолютно здоров, сказала инструктор в беседе на радио.Инга Карчава рассказала, что в фитнес приходят родители, чьи дети страдают избыточным весом. После консультации с диетологом они начинают заниматься, диета и небольшие физические нагрузки дают положительный результат, сказал инструктор.Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.

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2021

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