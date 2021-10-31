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Летаргический сон. Как появились слухи, что Гоголь был похоронен заживо

Летаргический сон. Как появились слухи, что Гоголь был похоронен заживо

Как появились слухи о том, что писатель был похоронен живым, и есть ли этому подтверждения - рассказывает кандидат филологических наук, научный сотрудник Дома... 31.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-31T12:02+0300

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Летаргический сон. Как появились слухи, что Гоголь был похоронен заживо Летаргический сон. Как появились слухи, что Гоголь был похоронен заживо

“Гоголь впал в летаргический сон, был похоронен живым, а когда через много лет открыли крышку гроба...она была исцарапана, а черепа не было!”. Эта легенда, в разных вариациях, известна многим со школьных лет. У писателя действительно был страх быть похороненным заживо. Но произошло ли это? Разбираемся вместе с музеем “Дом Н.В.Гоголя”.Слушайте подкасты РИА Новости.

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