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"Правда тела". Лишний вес и COVID-19
"Правда тела". Лишний вес и COVID-19
Почему ожирение - фактор риска при COVID, а вот иметь пару лишних кг сверх нормы - наоборот, может быть хорошо? 31.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-31T10:51+0300
2021-10-31T10:51+0300
2021-10-31T10:51+0300
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"Правда тела". Лишний вес и COVID-19
"Правда тела". Лишний вес и COVID-19
Ожирение не только увеличивает вероятность летального исхода при COVID-19. Растет даже риск заразиться! Кроме того, из-за большого живота страдает функция дыхания, и это может сыграть фатальную роль при большом объеме поражения легких. Стоит ли людям с ожирением бояться прививаться? Почему людям с лишним весом лучше настаивать на госпитализации, если есть выбор, где лечиться? Объясняет врач по образованию, телеведущий и автор программы “Живая еда”, автор книги "Непробиваемый иммунитет. Как не болеть никогда, и правда ли прививки убивают" Сергей Малозёмов.01:12 Является ли лишний вес дополнительным фактором риска при COVID03:52 “Если человек на ИВЛ, его в течение дня нужно переворачивать, а с крупными людьми это сложно делать”06:20 “Коронавирусную инфекцию надо бы считать системным заболеванием сосудов”07:30 Прививки и лишний вес09:41 “Людям с лишним весом лучше перебдеть и настоять на госпитализации”11:00 Угроза COVID как дополнительная мотивация снижать весСлушайте подкасты РИА Новости.
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты коронавирус, аудио
"Правда тела". Лишний вес и COVID-19
Почему ожирение - фактор риска при COVID, а вот иметь пару лишних кг сверх нормы - наоборот, может быть хорошо?
Ожирение не только увеличивает вероятность летального исхода при COVID-19. Растет даже риск заразиться! Кроме того, из-за большого живота страдает функция дыхания, и это может сыграть фатальную роль при большом объеме поражения легких.
Стоит ли людям с ожирением бояться прививаться? Почему людям с лишним весом лучше настаивать на госпитализации, если есть выбор, где лечиться? Объясняет врач по образованию, телеведущий и автор программы “Живая еда”, автор книги "Непробиваемый иммунитет. Как не болеть никогда, и правда ли прививки убивают" Сергей Малозёмов
.
01:12 Является ли лишний вес дополнительным фактором риска при COVID
03:52 “Если человек на ИВЛ, его в течение дня нужно переворачивать, а с крупными людьми это сложно делать”
06:20 “Коронавирусную инфекцию надо бы считать системным заболеванием сосудов”
07:30 Прививки и лишний вес
09:41 “Людям с лишним весом лучше перебдеть и настоять на госпитализации”
11:00 Угроза COVID как дополнительная мотивация снижать вес