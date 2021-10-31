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"Правда тела". Лишний вес и COVID-19

"Правда тела". Лишний вес и COVID-19

Почему ожирение - фактор риска при COVID, а вот иметь пару лишних кг сверх нормы - наоборот, может быть хорошо? 31.10.2021, Sputnik Абхазия

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"Правда тела". Лишний вес и COVID-19 "Правда тела". Лишний вес и COVID-19

Ожирение не только увеличивает вероятность летального исхода при COVID-19. Растет даже риск заразиться! Кроме того, из-за большого живота страдает функция дыхания, и это может сыграть фатальную роль при большом объеме поражения легких. Стоит ли людям с ожирением бояться прививаться? Почему людям с лишним весом лучше настаивать на госпитализации, если есть выбор, где лечиться? Объясняет врач по образованию, телеведущий и автор программы “Живая еда”, автор книги "Непробиваемый иммунитет. Как не болеть никогда, и правда ли прививки убивают" Сергей Малозёмов.01:12 Является ли лишний вес дополнительным фактором риска при COVID03:52 “Если человек на ИВЛ, его в течение дня нужно переворачивать, а с крупными людьми это сложно делать”06:20 “Коронавирусную инфекцию надо бы считать системным заболеванием сосудов”07:30 Прививки и лишний вес09:41 “Людям с лишним весом лучше перебдеть и настоять на госпитализации”11:00 Угроза COVID как дополнительная мотивация снижать весСлушайте подкасты РИА Новости.

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