https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/putin-srednegodovaya-temperatura-v-rossii-rastet-bystree-obschemirovoy-1036138406.html
Путин: среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой
Путин: среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой
В Риме проходит двухдневный саммит "Большой двадцатки", среди прочих тем лидеры стран обсудили вопросы изменения климата на планете и договорились ограничить... 31.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-31T15:55+0300
2021-10-31T15:55+0300
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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Россия, как и другие страны, испытывает на себе последствия глобального потепления, заявил президент Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции. Об этом сообщает РИА Новости."Вот почему мы сталкиваемся с опустыниванием, с эрозией почв. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объемы наших территорий", - сказал он.Президент отметил, что среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой - более чем в два с половиной раза."За десять лет она увеличилась почти на полградуса. В Арктике скорость потепления, как вы знаете, еще выше", - добавил он.По мнению президента России, в вопросах борьбы с климатическими изменениями нужен комплексный подход, учитывающий экономическое развитие и благосостояние людей. Он подчеркнул, что Россия активно участвует в международных усилиях по сохранению климата и выполняет все обязательства как по рамочной конвенции ООН, так и по Парижскому соглашению.По его словам, это один из лучших показателей в мире, международные эксперты называют Россию в числе лидеров процесса глобальной декарбонизации.Однако для решения проблемы глобального потепления просто сокращать объемы выбросов недостаточно, нужно наращивать и поглощение парниковых газов, и у России здесь колоссальные возможности, считает Путин."Чтобы в полной мере использовать такой имеющийся потенциал, мы планируем существенно повысить качество управления лесами, увеличивать площади лесовосстановления, расширять территории нетронутой природы, внедрять новые агротехнологии", - сказал он.Лидеры стран G20 проводят двухдневный саммит в Риме, они договорились ограничить потепление климата до 1,5°С в год и стремиться к достижению нулевых выбросов углерода к середине XXI века.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210829/Rossiya-gotovitsya-k-izmeneniyu-klimata-1033119140.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210820/Uzhasy-na-son-gryaduschiy-ochen-bespokoit-klimat-1033071296.html
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в мире, новости, климат
Путин: среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой
15:55 31.10.2021 (обновлено: 16:09 31.10.2021)
В Риме проходит двухдневный саммит "Большой двадцатки", среди прочих тем лидеры стран обсудили вопросы изменения климата на планете и договорились ограничить потепление климата до 1,5°С в год.
СУХУМ, 31 окт - Sputnik.
Россия, как и другие страны, испытывает на себе последствия глобального потепления, заявил президент Владимир Путин, выступая на саммите G20
в режиме видеоконференции. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Вот почему мы сталкиваемся с опустыниванием, с эрозией почв. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объемы наших территорий", - сказал он.
Президент отметил, что среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой - более чем в два с половиной раза.
"За десять лет она увеличилась почти на полградуса. В Арктике скорость потепления, как вы знаете, еще выше", - добавил он.
По мнению президента России, в вопросах борьбы с климатическими изменениями нужен комплексный подход, учитывающий экономическое развитие и благосостояние людей. Он подчеркнул, что Россия активно участвует в международных усилиях по сохранению климата и выполняет все обязательства как по рамочной конвенции ООН, так и по Парижскому соглашению.
Сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников - а это, как мы знаем, атомные электростанции, гидроэлектростанции, ветряные, солнечные электростанции - превышает 40 процентов, а с учетом природного газа, самого низкоуглеродного топлива среди углеводородов, эта доля составляет 86 процентов.
Владимир Путин
Президент России
По его словам, это один из лучших показателей в мире, международные эксперты называют Россию в числе лидеров процесса глобальной декарбонизации.
Однако для решения проблемы глобального потепления просто сокращать объемы выбросов недостаточно, нужно наращивать и поглощение парниковых газов, и у России здесь колоссальные возможности, считает Путин.
"Чтобы в полной мере использовать такой имеющийся потенциал, мы планируем существенно повысить качество управления лесами, увеличивать площади лесовосстановления, расширять территории нетронутой природы, внедрять новые агротехнологии", - сказал он.
Лидеры стран G20 проводят двухдневный саммит в Риме, они договорились ограничить потепление климата до 1,5°С в год и стремиться к достижению нулевых выбросов углерода к середине XXI века.