https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/putin-srednegodovaya-temperatura-v-rossii-rastet-bystree-obschemirovoy-1036138406.html

Путин: среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой

Путин: среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой

В Риме проходит двухдневный саммит "Большой двадцатки", среди прочих тем лидеры стран обсудили вопросы изменения климата на планете и договорились ограничить... 31.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-31T15:55+0300

2021-10-31T15:55+0300

2021-10-31T16:09+0300

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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Россия, как и другие страны, испытывает на себе последствия глобального потепления, заявил президент Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции. Об этом сообщает РИА Новости."Вот почему мы сталкиваемся с опустыниванием, с эрозией почв. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объемы наших территорий", - сказал он.Президент отметил, что среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой - более чем в два с половиной раза."За десять лет она увеличилась почти на полградуса. В Арктике скорость потепления, как вы знаете, еще выше", - добавил он.По мнению президента России, в вопросах борьбы с климатическими изменениями нужен комплексный подход, учитывающий экономическое развитие и благосостояние людей. Он подчеркнул, что Россия активно участвует в международных усилиях по сохранению климата и выполняет все обязательства как по рамочной конвенции ООН, так и по Парижскому соглашению.По его словам, это один из лучших показателей в мире, международные эксперты называют Россию в числе лидеров процесса глобальной декарбонизации.Однако для решения проблемы глобального потепления просто сокращать объемы выбросов недостаточно, нужно наращивать и поглощение парниковых газов, и у России здесь колоссальные возможности, считает Путин."Чтобы в полной мере использовать такой имеющийся потенциал, мы планируем существенно повысить качество управления лесами, увеличивать площади лесовосстановления, расширять территории нетронутой природы, внедрять новые агротехнологии", - сказал он.Лидеры стран G20 проводят двухдневный саммит в Риме, они договорились ограничить потепление климата до 1,5°С в год и стремиться к достижению нулевых выбросов углерода к середине XXI века.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210829/Rossiya-gotovitsya-k-izmeneniyu-klimata-1033119140.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210820/Uzhasy-na-son-gryaduschiy-ochen-bespokoit-klimat-1033071296.html

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