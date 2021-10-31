https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/takticheskoe-uchenie-desantnikov-tulskogo-soedineniya-vdv-1036137705.html

Тактическое учение десантников Тульского соединения ВДВ

Тактическое учение десантников Тульского соединения ВДВ

Кадры с тактического учения парашютно-десантного батальона Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения на полигоне Тесницкое в Тульской области. 31.10.2021, Sputnik Абхазия

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Кадры с тактического учения парашютно-десантного батальона Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения на полигоне Тесницкое в Тульской области. В ходе учения парашютно-десантные роты на боевых машинах захватили передовые позиции условного противника и уничтожили элементы его узла связи.

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