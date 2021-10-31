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Тактическое учение десантников Тульского соединения ВДВ
Тактическое учение десантников Тульского соединения ВДВ
Кадры с тактического учения парашютно-десантного батальона Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения на полигоне Тесницкое в Тульской области. 31.10.2021, Sputnik Абхазия
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Кадры с тактического учения парашютно-десантного батальона Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения на полигоне Тесницкое в Тульской области. В ходе учения парашютно-десантные роты на боевых машинах захватили передовые позиции условного противника и уничтожили элементы его узла связи.
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Тактическое учение десантников Тульского соединения ВДВ

13:55 31.10.2021
© Видео / Минобороны России
Кадры с тактического учения парашютно-десантного батальона Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения на полигоне Тесницкое в Тульской области.
В ходе учения парашютно-десантные роты на боевых машинах захватили передовые позиции условного противника и уничтожили элементы его узла связи.
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