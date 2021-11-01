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Абхазские спортсмены завоевали две бронзы на мировом первенстве по рукопашному бою
Абхазские спортсмены завоевали две бронзы на мировом первенстве по рукопашному бою
Международные соревнования по армейскому рукопашному бою прошли 22-24 октября в Москве. 01.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Две бронзовые медали завоевали спортсмены из Абхазии на чемпионате и первенстве мира по армейскому рукопашному бою в Москве, сообщает Госкомспорта Абхазии.Участниками международных соревнований стали более 500 спортсменов из 17 стран мира.Республику Абхазия представляли двое спортсменов. Рауль Хзарджян стал бронзовым призером среди взрослых в весовой категории 65 кг, Артур Акопян стал третьим среди юниоров 16-17 лет в весовой категории 70 кг.Тренирует спортсменов заслуженный тренер Абхазии и России, президент Федерации традиционного ушу и полноконтактного рукопашного боя Республики Абхазия Ваграм Алексанян.
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спорт, новости

Абхазские спортсмены завоевали две бронзы на мировом первенстве по рукопашному бою

11:27 01.11.2021
© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спортуДве бронзовые медали завоевали спортсмены из Абхазии на чемпионате и первенстве мира по армейскому рукопашному бою
Две бронзовые медали завоевали спортсмены из Абхазии на чемпионате и первенстве мира по армейскому рукопашному бою - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2021
© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
Международные соревнования по армейскому рукопашному бою прошли 22-24 октября в Москве.
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Две бронзовые медали завоевали спортсмены из Абхазии на чемпионате и первенстве мира по армейскому рукопашному бою в Москве, сообщает Госкомспорта Абхазии.
Участниками международных соревнований стали более 500 спортсменов из 17 стран мира.
Республику Абхазия представляли двое спортсменов. Рауль Хзарджян стал бронзовым призером среди взрослых в весовой категории 65 кг, Артур Акопян стал третьим среди юниоров 16-17 лет в весовой категории 70 кг.
© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спортуДве бронзовые медали завоевали спортсмены из Абхазии на чемпионате и первенстве мира по армейскому рукопашному бою
Две бронзовые медали завоевали спортсмены из Абхазии на чемпионате и первенстве мира по армейскому рукопашному бою - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2021
Две бронзовые медали завоевали спортсмены из Абхазии на чемпионате и первенстве мира по армейскому рукопашному бою
© Foto / Facebook/Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
Тренирует спортсменов заслуженный тренер Абхазии и России, президент Федерации традиционного ушу и полноконтактного рукопашного боя Республики Абхазия Ваграм Алексанян.
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