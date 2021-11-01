https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/abkhazskie-sportsmeny-zavoevali-dve-bronzy-na-mirovom-pervenstve-po-rukopashnomu-boyu-1036147833.html
Абхазские спортсмены завоевали две бронзы на мировом первенстве по рукопашному бою
Абхазские спортсмены завоевали две бронзы на мировом первенстве по рукопашному бою
Международные соревнования по армейскому рукопашному бою прошли 22-24 октября в Москве. 01.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-01T11:27+0300
2021-11-01T11:27+0300
2021-11-01T11:27+0300
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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Две бронзовые медали завоевали спортсмены из Абхазии на чемпионате и первенстве мира по армейскому рукопашному бою в Москве, сообщает Госкомспорта Абхазии.Участниками международных соревнований стали более 500 спортсменов из 17 стран мира.Республику Абхазия представляли двое спортсменов. Рауль Хзарджян стал бронзовым призером среди взрослых в весовой категории 65 кг, Артур Акопян стал третьим среди юниоров 16-17 лет в весовой категории 70 кг.Тренирует спортсменов заслуженный тренер Абхазии и России, президент Федерации традиционного ушу и полноконтактного рукопашного боя Республики Абхазия Ваграм Алексанян.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости
Абхазские спортсмены завоевали две бронзы на мировом первенстве по рукопашному бою
Международные соревнования по армейскому рукопашному бою прошли 22-24 октября в Москве.
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik.
Две бронзовые медали завоевали спортсмены из Абхазии на чемпионате и первенстве мира по армейскому рукопашному бою в Москве, сообщает
Госкомспорта Абхазии.
Участниками международных соревнований стали более 500 спортсменов из 17 стран мира.
Республику Абхазия представляли двое спортсменов. Рауль Хзарджян стал бронзовым призером среди взрослых в весовой категории 65 кг, Артур Акопян стал третьим среди юниоров 16-17 лет в весовой категории 70 кг.
Тренирует спортсменов заслуженный тренер Абхазии и России, президент Федерации традиционного ушу и полноконтактного рукопашного боя Республики Абхазия Ваграм Алексанян.