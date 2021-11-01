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Ахсалба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до середины ноября
Ахсалба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до середины ноября
Начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik рассказала о погоде на первую... 01.11.2021, Sputnik Абхазия
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Ахсалба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до середины ноября
Ахсалба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до середины ноября
В начале ноября в Абхазии ожидается переменчивая погода, сообщила климатолог. "В горных районах можно ожидать мокрый или сухой снег, в зависимости от высоты. Основная часть половины месяца будет относительно солнечная, но с преобладанием облачных дней по сравнению с октябрем. Температура будет понижаться, потому что температура морской воды опустилась до 19-20 градусов. примерно 18-19 градусов будет дневная температура. Во второй половине ноября температура еще понизится на 1 градус", – рассказала Асида Ахсалаба.
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Ахсалба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до середины ноября

13:44 01.11.2021
Радио
Ахсалба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до середины ноября
Начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik рассказала о погоде на первую половину ноября.
В начале ноября в Абхазии ожидается переменчивая погода, сообщила климатолог.
"В горных районах можно ожидать мокрый или сухой снег, в зависимости от высоты. Основная часть половины месяца будет относительно солнечная, но с преобладанием облачных дней по сравнению с октябрем. Температура будет понижаться, потому что температура морской воды опустилась до 19-20 градусов. примерно 18-19 градусов будет дневная температура. Во второй половине ноября температура еще понизится на 1 градус", – рассказала Асида Ахсалаба.
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