https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/akhsalba-rasskazala-kak-budet-menyatsya-pogoda-v-abkhazii-do-serediny-noyabrya--1036136043.html
Ахсалба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до середины ноября
Ахсалба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до середины ноября
Начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik рассказала о погоде на первую... 01.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-01T13:44+0300
2021-11-01T13:44+0300
2021-11-01T13:44+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1f/1036136017_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_009d805a322661a67e267d6f29588721.jpg
Ахсалба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до середины ноября
Ахсалба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до середины ноября
В начале ноября в Абхазии ожидается переменчивая погода, сообщила климатолог. "В горных районах можно ожидать мокрый или сухой снег, в зависимости от высоты. Основная часть половины месяца будет относительно солнечная, но с преобладанием облачных дней по сравнению с октябрем. Температура будет понижаться, потому что температура морской воды опустилась до 19-20 градусов. примерно 18-19 градусов будет дневная температура. Во второй половине ноября температура еще понизится на 1 градус", – рассказала Асида Ахсалаба.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/1f/1036136017_11:0:1344:1000_1920x0_80_0_0_cd434284045a22f493b3d9e6359c1b3c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, аудио
Ахсалба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до середины ноября
Начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik рассказала о погоде на первую половину ноября.
В начале ноября в Абхазии ожидается переменчивая погода, сообщила климатолог.
"В горных районах можно ожидать мокрый или сухой снег, в зависимости от высоты. Основная часть половины месяца будет относительно солнечная, но с преобладанием облачных дней по сравнению с октябрем. Температура будет понижаться, потому что температура морской воды опустилась до 19-20 градусов. примерно 18-19 градусов будет дневная температура. Во второй половине ноября температура еще понизится на 1 градус", – рассказала Асида Ахсалаба.