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Ахсалба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до середины ноября

Ахсалба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до середины ноября

Начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik рассказала о погоде на первую... 01.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-01T13:44+0300

2021-11-01T13:44+0300

2021-11-01T13:44+0300

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Ахсалба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до середины ноября Ахсалба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до середины ноября

В начале ноября в Абхазии ожидается переменчивая погода, сообщила климатолог. "В горных районах можно ожидать мокрый или сухой снег, в зависимости от высоты. Основная часть половины месяца будет относительно солнечная, но с преобладанием облачных дней по сравнению с октябрем. Температура будет понижаться, потому что температура морской воды опустилась до 19-20 градусов. примерно 18-19 градусов будет дневная температура. Во второй половине ноября температура еще понизится на 1 градус", – рассказала Асида Ахсалаба.

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