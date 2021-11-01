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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/bolee-200-sluchaev-covid-19-vyyavili-v-abkhazii-pyat-chelovek-skonchalis-1036160120.html
Более 200 случаев COVID-19 выявили в Абхазии, пять человек скончались
Более 200 случаев COVID-19 выявили в Абхазии, пять человек скончались
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 31790. Зарегистрирован 461 летальный случай. Выздоровели 27001 человек. 01.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-01T23:48+0300
2021-11-02T00:29+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
коронавирус - 2021
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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 629 человек в Абхазии, COVID-19 подтвердился у 207 из них, сообщает Оперштаб. За два дня в ковидных больницах республики скончались пять человек: в Гудаутской ЦРБ - женщины 86 лет, 55 и 77 лет, в Сухумской инфекционной больнице - женщина 82 лет, в российском военном госпитале - пациентка 62 лет .Сейчас в Гудаутской ковидном госпитале на стационарном лечении 77 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ – 30, шесть человек в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 106 пациентов, 12 из них в тяжелом состоянии. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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новости, коронавирус - 2021

Более 200 случаев COVID-19 выявили в Абхазии, пять человек скончались

23:48 01.11.2021 (обновлено: 00:29 02.11.2021)
© Sputnik / Леон Адлейба Лаборатория
Лаборатория - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Леон Адлейба
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 31790. Зарегистрирован 461 летальный случай. Выздоровели 27001 человек.
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 629 человек в Абхазии, COVID-19 подтвердился у 207 из них, сообщает Оперштаб.
За два дня в ковидных больницах республики скончались пять человек: в Гудаутской ЦРБ - женщины 86 лет, 55 и 77 лет, в Сухумской инфекционной больнице - женщина 82 лет, в российском военном госпитале - пациентка 62 лет .
Сейчас в Гудаутской ковидном госпитале на стационарном лечении 77 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ – 30, шесть человек в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 106 пациентов, 12 из них в тяжелом состоянии.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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