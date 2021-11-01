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Гражданин и начальник: Черкезия о новой госпрограмме "Жилище 2021-2022" в Абхазии
Гражданин и начальник: Черкезия о новой госпрограмме "Жилище 2021-2022" в Абхазии
Начальник правового отдела Министерства труда Абхазии Ромео Черкезия в эфире радио Sputnik рассказал, почему из двух ранее существующих жилищных программ... 01.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-01T13:14+0300
2021-11-01T13:14+0300
радио
гражданин и начальник
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Гражданин и начальник: Черкезия о новой госпрограмме "Жилище 2021-2022" в Абхазии
Гражданин и начальник: Черкезия о новой госпрограмме "Жилище 2021-2022" в Абхазии
Кабмин Абхазии принял государственную целевую программу "Жилище 2021-2022". По программе претендовать на жилье могут те, кто не обладает правом собственности на жилье в Абхазии, нуждается в жилье и относится к соответствующим группам.Начальника правового отдела Минтруда Абхазии в беседе на радио объяснил, почему было принято решение из двух ранее существующих программ сделать одну."Ранее были две целевые программы. Одна подразумевала финансирование в размере 10 миллионов, вторая – 30 миллионов. Одна была безвозмездной и была направленна на более социально уязвимый слой населения. Во второй программе, финансовая помощь была частично возвратной. С 2020 года финансирование данной программы было приостановлено, но ответственный орган продолжал принимать заявление от граждан, и на данный момент заявлений около 800. Объем - огромный, к сожалению, учитывая бюджет программы, а это 40 миллионов, покрыть все нужды невозможно. Было принято решение об объединении программ и сделать финансовую помощь безвозвратной. Практика 2019 года показала, что люди не в состоянии возвращать деньги. Было решено оказывать помощь гражданам в наиболее сложных ситуациях", – рассказал Черкезия.Начальника правового отдела Минтруда сказал, какие группы выпали из программы вообще и как будут расставляться приоритеты при рассмотрении заявлений.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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гражданин и начальник, аудио

Гражданин и начальник: Черкезия о новой госпрограмме "Жилище 2021-2022" в Абхазии

13:14 01.11.2021
Радио
Гражданин и начальник: Черкезия о новой госпрограмме "Жилище 2021-2022" в Абхазии
Начальник правового отдела Министерства труда Абхазии Ромео Черкезия в эфире радио Sputnik рассказал, почему из двух ранее существующих жилищных программ образовалась одна и на какой эффект рассчитывают ее разработчики.
Кабмин Абхазии принял государственную целевую программу "Жилище 2021-2022". По программе претендовать на жилье могут те, кто не обладает правом собственности на жилье в Абхазии, нуждается в жилье и относится к соответствующим группам.
Начальника правового отдела Минтруда Абхазии в беседе на радио объяснил, почему было принято решение из двух ранее существующих программ сделать одну.
"Ранее были две целевые программы. Одна подразумевала финансирование в размере 10 миллионов, вторая – 30 миллионов. Одна была безвозмездной и была направленна на более социально уязвимый слой населения. Во второй программе, финансовая помощь была частично возвратной. С 2020 года финансирование данной программы было приостановлено, но ответственный орган продолжал принимать заявление от граждан, и на данный момент заявлений около 800. Объем - огромный, к сожалению, учитывая бюджет программы, а это 40 миллионов, покрыть все нужды невозможно. Было принято решение об объединении программ и сделать финансовую помощь безвозвратной. Практика 2019 года показала, что люди не в состоянии возвращать деньги. Было решено оказывать помощь гражданам в наиболее сложных ситуациях", – рассказал Черкезия.
Начальника правового отдела Минтруда сказал, какие группы выпали из программы вообще и как будут расставляться приоритеты при рассмотрении заявлений.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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