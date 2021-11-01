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III Молодежный кинофестиваль "Кинокавказ" объявил о начале приема заявок
III Молодежный кинофестиваль "Кинокавказ" объявил о начале приема заявок
Проект реализуется с целью развития культурного обмена и сотрудничества между кинематографистами Северного Кавказа других субъектов России, повышения интереса... 01.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-01T18:37+0300
2021-11-01T18:37+0300
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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Прием заявок на участие в III Открытом Северо-Кавказском молодежном кинофестивале "Кинокавказ" ведется до 24 ноября на сайте www.kinokavkaz.ru, сообщают организаторы.В конкурсе короткометражных игровых фильмов, короткометражных анимационных фильмов, телевизионных документальных фильмов и социальных видеороликов могут участвовать авторы в возрасте с 16 до 35 лет со всех уголков мира.Председатель жюри - руководитель курса режиссуры кино и телевидения ВГИК им. Герасимова, доцент, федеральный эксперт в области профессионального образования Виталий Калинин.Конкурс проводится в четырех номинациях:В II Открытом Северо-Кавказском молодежном кинофестивале "Кинокавказ" победу в номинации "Короткометражный фильм" одержала работа абхазского режиссера Инара Нрмания "Меня зовут Махаз".
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III Молодежный кинофестиваль "Кинокавказ" объявил о начале приема заявок
18:37 01.11.2021 (обновлено: 18:47 01.11.2021)
Проект реализуется с целью развития культурного обмена и сотрудничества между кинематографистами Северного Кавказа других субъектов России, повышения интереса к искусству кино у молодого поколения.
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik.
Прием заявок на участие в III Открытом Северо-Кавказском молодежном кинофестивале "Кинокавказ" ведется до 24 ноября на сайте www.kinokavkaz.ru
, сообщают организаторы.
В конкурсе короткометражных игровых фильмов, короткометражных анимационных фильмов, телевизионных документальных фильмов и социальных видеороликов могут участвовать авторы в возрасте с 16 до 35 лет со всех уголков мира.
Председатель жюри - руководитель курса режиссуры кино и телевидения ВГИК им. Герасимова, доцент, федеральный эксперт в области профессионального образования Виталий Калинин.
Конкурс проводится в четырех номинациях:
Лучший короткометражный игровой фильм
Лучший короткометражный анимационный фильм
Лучший телевизионный документальный фильм
Лучший социальный видеоролик
В II Открытом Северо-Кавказском молодежном кинофестивале "Кинокавказ" победу в номинации "Короткометражный фильм" одержала работа абхазского режиссера Инара Нрмания "Меня зовут Махаз".