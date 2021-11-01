https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/iii-molodezhnyy-kinofestival-kinokavkaz-obyavil-o-nachale-priema-zayavok-1036157495.html

III Молодежный кинофестиваль "Кинокавказ" объявил о начале приема заявок

III Молодежный кинофестиваль "Кинокавказ" объявил о начале приема заявок

Проект реализуется с целью развития культурного обмена и сотрудничества между кинематографистами Северного Кавказа других субъектов России, повышения интереса... 01.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-01T18:37+0300

2021-11-01T18:37+0300

2021-11-01T18:47+0300

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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Прием заявок на участие в III Открытом Северо-Кавказском молодежном кинофестивале "Кинокавказ" ведется до 24 ноября на сайте www.kinokavkaz.ru, сообщают организаторы.В конкурсе короткометражных игровых фильмов, короткометражных анимационных фильмов, телевизионных документальных фильмов и социальных видеороликов могут участвовать авторы в возрасте с 16 до 35 лет со всех уголков мира.Председатель жюри - руководитель курса режиссуры кино и телевидения ВГИК им. Герасимова, доцент, федеральный эксперт в области профессионального образования Виталий Калинин.Конкурс проводится в четырех номинациях:В II Открытом Северо-Кавказском молодежном кинофестивале "Кинокавказ" победу в номинации "Короткометражный фильм" одержала работа абхазского режиссера Инара Нрмания "Меня зовут Махаз".

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