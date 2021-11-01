Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/iii-molodezhnyy-kinofestival-kinokavkaz-obyavil-o-nachale-priema-zayavok-1036157495.html
III Молодежный кинофестиваль "Кинокавказ" объявил о начале приема заявок
III Молодежный кинофестиваль "Кинокавказ" объявил о начале приема заявок
Проект реализуется с целью развития культурного обмена и сотрудничества между кинематографистами Северного Кавказа других субъектов России, повышения интереса... 01.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-01T18:37+0300
2021-11-01T18:47+0300
кавказ
новости
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/01/1036157348_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_a8b56c10b4d04fe8ca66b47d83d3d8c4.jpg
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Прием заявок на участие в III Открытом Северо-Кавказском молодежном кинофестивале "Кинокавказ" ведется до 24 ноября на сайте www.kinokavkaz.ru, сообщают организаторы.В конкурсе короткометражных игровых фильмов, короткометражных анимационных фильмов, телевизионных документальных фильмов и социальных видеороликов могут участвовать авторы в возрасте с 16 до 35 лет со всех уголков мира.Председатель жюри - руководитель курса режиссуры кино и телевидения ВГИК им. Герасимова, доцент, федеральный эксперт в области профессионального образования Виталий Калинин.Конкурс проводится в четырех номинациях:В II Открытом Северо-Кавказском молодежном кинофестивале "Кинокавказ" победу в номинации "Короткометражный фильм" одержала работа абхазского режиссера Инара Нрмания "Меня зовут Махаз".
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/01/1036157348_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_d68b79a728faa2c309cdfd013fa104d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кавказ, новости, кино

III Молодежный кинофестиваль "Кинокавказ" объявил о начале приема заявок

18:37 01.11.2021 (обновлено: 18:47 01.11.2021)
© SputnikМолодежный кинофестиваль "Кинокавказ" объявил о начале приема заявок
Молодежный кинофестиваль Кинокавказ объявил о начале приема заявок - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2021
© Sputnik
Проект реализуется с целью развития культурного обмена и сотрудничества между кинематографистами Северного Кавказа других субъектов России, повышения интереса к искусству кино у молодого поколения.
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Прием заявок на участие в III Открытом Северо-Кавказском молодежном кинофестивале "Кинокавказ" ведется до 24 ноября на сайте www.kinokavkaz.ru, сообщают организаторы.
В конкурсе короткометражных игровых фильмов, короткометражных анимационных фильмов, телевизионных документальных фильмов и социальных видеороликов могут участвовать авторы в возрасте с 16 до 35 лет со всех уголков мира.
Председатель жюри - руководитель курса режиссуры кино и телевидения ВГИК им. Герасимова, доцент, федеральный эксперт в области профессионального образования Виталий Калинин.
Конкурс проводится в четырех номинациях:
Лучший короткометражный игровой фильм
Лучший короткометражный анимационный фильм
Лучший телевизионный документальный фильм
Лучший социальный видеоролик
В II Открытом Северо-Кавказском молодежном кинофестивале "Кинокавказ" победу в номинации "Короткометражный фильм" одержала работа абхазского режиссера Инара Нрмания "Меня зовут Махаз".
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:50Партии призвали не давить на органы, расследующие конфликт между ветеранами и МВД
18:56Женщина погибла в автоаварии в Гагре
18:37III Молодежный кинофестиваль "Кинокавказ" объявил о начале приема заявок
17:48Прогноз погоды в Абхазии на вторник 2 ноября
17:28СГБ Абхазии выявила нарушения на объектах Инвестпрограммы 2015-2017 годов
17:15Генпрокуратруа прокомментировала резолюцию Совета ветеранов
17:12Кварчия об эффекте от блокировки VPN: хватило на два дня
16:48"Дети солнца": выставка молодых художников открылась в Сухуме
16:08Путин о корабле США в Черном море: можем посмотреть на него в бинокль, либо в прицел
15:55Блокировка VPN не принесла ожидаемого эффекта для энергетики Абхазии
15:40Могли бы лучше: что помешало Обезьяньему питомнику принять больше туристов
15:37Жемчугов рассказал, когда после коронавируса человек перестает заражать
14:50Оксфордский словарь назвал слово года
13:44Ахсалба рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до середины ноября
13:14Гражданин и начальник: Черкезия о новой госпрограмме "Жилище 2021-2022" в Абхазии
12:40Отбросы общества: как устроена система сбора и утилизации мусора в Абхазии
12:21Президент США в Европе: как Россию заставят платить и каяться
11:27Абхазские спортсмены завоевали две бронзы на мировом первенстве по рукопашному бою
11:06На гражданина Абхазии завели дело за незаконную передачу автомобиля россиянину
10:02Флагман ВМС США направился в Черное море для операций с партнерами по НАТО