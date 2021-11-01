https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/na-grazhdanina-abkhazii-zaveli-delo-v-astrakhani-za-narushenie-zakonodatelstva-eaes-1036147357.html

На гражданина Абхазии завели дело за незаконную передачу автомобиля россиянину

На гражданина Абхазии завели дело за незаконную передачу автомобиля россиянину

Астраханская таможня пресекла факт нарушения правил использования иностранного автомобиля из Абхазии. 01.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-01T11:06+0300

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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. В отношении гражданина Абхазии возбудили дело об административном правонарушении по факту незаконной передачи автомобиля другому лицу, сообщается на сайте Южного таможенного управления.Автомобиль "Тойота Марк X", зарегистрированный в Абхазии, под управлением россиянина был остановлен таможенниками и сотрудниками ГИБДД Астраханской области. Согласно документам, представленных водителем, автомобиль был временно ввезен на территорию России гражданином Абхазии для личного использования с освобождением от уплаты таможенных платежей.Порядок использования временно ввезенных транспортных средств для личного пользования гражданами иностранных государств установлен статьей 264 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и запрещает их передачу гражданам России без разрешения таможенных органов. Соответственно, автомобиль находился под управлением россиянина в нарушение действующего законодательства ЕАЭС.Иномарка была изъята сотрудниками Астраханской таможни и помещена на специализированную стоянку.Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 2 статьи 16.24 КоАП России. Автомобиль может быть конфискован. А в случае, если сумма неуплаченных таможенных платежей превышает 2 миллиона рублей, статьей 194 УК России предусмотрена уголовная ответственность.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210329/Vvoz-cherez-Abkhaziyu-muzhchina-uklonyalsya-ot-uplaty-bolee-35-millionov-rubley-nalogov-1032106348.html

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