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На гражданина Абхазии завели дело за незаконную передачу автомобиля россиянину
На гражданина Абхазии завели дело за незаконную передачу автомобиля россиянину
Астраханская таможня пресекла факт нарушения правил использования иностранного автомобиля из Абхазии. 01.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. В отношении гражданина Абхазии возбудили дело об административном правонарушении по факту незаконной передачи автомобиля другому лицу, сообщается на сайте Южного таможенного управления.Автомобиль "Тойота Марк X", зарегистрированный в Абхазии, под управлением россиянина был остановлен таможенниками и сотрудниками ГИБДД Астраханской области. Согласно документам, представленных водителем, автомобиль был временно ввезен на территорию России гражданином Абхазии для личного использования с освобождением от уплаты таможенных платежей.Порядок использования временно ввезенных транспортных средств для личного пользования гражданами иностранных государств установлен статьей 264 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и запрещает их передачу гражданам России без разрешения таможенных органов. Соответственно, автомобиль находился под управлением россиянина в нарушение действующего законодательства ЕАЭС.Иномарка была изъята сотрудниками Астраханской таможни и помещена на специализированную стоянку.Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 2 статьи 16.24 КоАП России. Автомобиль может быть конфискован. А в случае, если сумма неуплаченных таможенных платежей превышает 2 миллиона рублей, статьей 194 УК России предусмотрена уголовная ответственность.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210329/Vvoz-cherez-Abkhaziyu-muzhchina-uklonyalsya-ot-uplaty-bolee-35-millionov-rubley-nalogov-1032106348.html
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новости, россия, евразийский экономический союз

На гражданина Абхазии завели дело за незаконную передачу автомобиля россиянину

11:06 01.11.2021 (обновлено: 11:10 01.11.2021)
© Foto / Южное таможенное управлениеАстраханской таможней пресечен факт нарушения правил использования иностранного автомобиля из Республики Абхазия
Астраханской таможней пресечен факт нарушения правил использования иностранного автомобиля из Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2021
© Foto / Южное таможенное управление
Астраханская таможня пресекла факт нарушения правил использования иностранного автомобиля из Абхазии.
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. В отношении гражданина Абхазии возбудили дело об административном правонарушении по факту незаконной передачи автомобиля другому лицу, сообщается на сайте Южного таможенного управления.
Автомобиль "Тойота Марк X", зарегистрированный в Абхазии, под управлением россиянина был остановлен таможенниками и сотрудниками ГИБДД Астраханской области. Согласно документам, представленных водителем, автомобиль был временно ввезен на территорию России гражданином Абхазии для личного использования с освобождением от уплаты таможенных платежей.
Порядок использования временно ввезенных транспортных средств для личного пользования гражданами иностранных государств установлен статьей 264 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и запрещает их передачу гражданам России без разрешения таможенных органов. Соответственно, автомобиль находился под управлением россиянина в нарушение действующего законодательства ЕАЭС.
Шеврон на форме служащего Федеральной таможенной службы РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 29.03.2021
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Гражданин России организовал незаконный ввоз авто из Абхазии на территорию ЕАЭС
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Иномарка была изъята сотрудниками Астраханской таможни и помещена на специализированную стоянку.
Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 2 статьи 16.24 КоАП России. Автомобиль может быть конфискован. А в случае, если сумма неуплаченных таможенных платежей превышает 2 миллиона рублей, статьей 194 УК России предусмотрена уголовная ответственность.
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