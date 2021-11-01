https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/oksfordskiy-slovar-nazval-vaktsinu-slovom-goda-1036150630.html

Оксфордский словарь назвал слово года

Оксфордский словарь назвал слово года

СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Оксфордский словарь английского языка выбрал слово "вакцина" (vax) и производные от него в качестве слова 2021 года, передает РИА... 01.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-01T14:50+0300

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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Оксфордский словарь английского языка выбрал слово "вакцина" (vax) и производные от него в качестве слова 2021 года, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение британского словаря."Вакцина" (vax) - наше слово 2021 года. Когда наши лексикографы начали изучать данные корпуса английского языка, быстро выяснилось, что "вакцина" (vax) - особо выдающееся слово," - говорится в сообщении словаря.Ученые отмечают, что это слово было довольно редким в корпусе Оксфордского словаря до этого года. К сентябрю оно встречалось в 72 раза чаще, чем в то же время в 2020 году.В 2020 году Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово года в качестве слова года. Лидирующим по частоте употребления стало слово "коронавирус" и сопутствующие пандемии COVID-19 явления, такие как локдаун, социальное дистанцирование, furlough (компенсация зарплат оставшимся без работы из-за кризиса коронавируса) и аббревиатура WFH (work from home – работа из дома). Основными событиями, повлиявшими на лексикон людей во всем мире, стали экологические катастрофы, социальные и политические процессы, а также пандемия коронавируса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201130/Nazvano-slovo-goda-po-versii-slovarya-Uebstera-1031371569.html

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