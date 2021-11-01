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Женщина погибла в автоаварии в Гагре
Женщина погибла в автоаварии в Гагре
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. В Гагрском районе в понедельник случилось смертельное ДТП, сообщает МЧС Абхазии. 01.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-01T18:56+0300
2021-11-01T18:56+0300
2021-11-01T19:01+0300
в абхазии
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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. В Гагрском районе в понедельник случилось смертельное ДТП, сообщает МЧС Абхазии.На 10 километре республиканской автотрассы Псоу – Ингур в районе села Багрипш столкнулись "Жигули ВАЗ -2102" и "TOYOTA - Атлант". Инцидент произошел в 14:34.В результате происшествия пассажирка "Жигули" погибла, двое пострадавших доставлены в больницу. Причины происшествия устанавливаются.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, авария, дтп
Женщина погибла в автоаварии в Гагре
18:56 01.11.2021 (обновлено: 19:01 01.11.2021) СУХУМ, 1 ноя - Sputnik.
В Гагрском районе в понедельник случилось смертельное ДТП, сообщает
МЧС Абхазии.
На 10 километре республиканской автотрассы Псоу – Ингур в районе села Багрипш столкнулись "Жигули ВАЗ -2102" и "TOYOTA - Атлант". Инцидент произошел в 14:34.
В результате происшествия пассажирка "Жигули" погибла, двое пострадавших доставлены в больницу.
Причины происшествия устанавливаются.