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Военный эксперт: флагман ВМФ США в Черном море, ВМФ России против НАТО
Военный эксперт: флагман ВМФ США в Черном море, ВМФ России против НАТО
Зачем американцы решились на очередную военную провокацию в Черном море, отправив один из своих главных флагманов к российским границам? Может ли Россия... 01.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-01T14:14+0300
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Зачем американцы решились на очередную военную провокацию в Черном море, отправив один из своих главных флагманов к российским границам? Может ли Россия противостоять американцам и НАТО не только в Черном море, но и в Средиземном? Чем может ответить Донбасс на использование турецких "Байрактаров"? Может ли Россия противодействовать турецким дронам? Как долго Кремль будет терпеть западные провокации у своих границ? На эти и ряд других актуальных вопросов ответил военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Демонстрация флага Военно-морских сил США в Черном море не добавляет стабильности ситуации в мире, заявил глава МИД России Сергей Лавров на полях саммита G20, комментируя решение Шестого флота США отправить флагманский командный корабль Mount Whitney в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО.
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Военный эксперт: флагман ВМФ США в Черном море, ВМФ России против НАТО

14:14 01.11.2021 (обновлено: 14:32 01.11.2021)
© Видео Sputnik
Зачем американцы решились на очередную военную провокацию в Черном море, отправив один из своих главных флагманов к российским границам? Может ли Россия противостоять американцам и НАТО не только в Черном море, но и в Средиземном? Чем может ответить Донбасс на использование турецких "Байрактаров"? Может ли Россия противодействовать турецким дронам? Как долго Кремль будет терпеть западные провокации у своих границ?
На эти и ряд других актуальных вопросов ответил военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Демонстрация флага Военно-морских сил США в Черном море не добавляет стабильности ситуации в мире, заявил глава МИД России Сергей Лавров на полях саммита G20, комментируя решение Шестого флота США отправить флагманский командный корабль Mount Whitney в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО.
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