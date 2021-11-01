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Врач назвал продукты, необходимые при непереносимости витамина D в таблетках
Врач назвал продукты, необходимые при непереносимости витамина D в таблетках
Любая инфекционная болезнь, в том числе и коронавирусная, будет протекать с большей степенью вероятности тяжелее, если у человека есть дефицит витамина D... 01.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-01T08:47+0300
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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Врач-эндокринолог Михаил Гинзбург в беседе с "Вечерней Москвой" перечислил продукты, которые помогут при непереносимости витамина D в таблетках, сообщает РИА Новости.Также для восполнения дефицита гормона диетолог посоветовал включить в рацион рыбий жир и принимать солнечные ванны. Еще один способ – водорастворимые формы витамина D."К таким относится "Колекальциферол", который продается в жидком варианте. Его пропивать как обычные капли", – пояснил врач.Гинзбург отнес к медикаментозным альтернативам таблеткам и специальные спреи с витамином D, которые наносятся под язык.
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в мире, новости, россия, витамины

Врач назвал продукты, необходимые при непереносимости витамина D в таблетках

08:47 01.11.2021 (обновлено: 10:14 01.11.2021)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФармацевтическая фабрика на востоке Дамаска в районе Баб аль Шарки
Фармацевтическая фабрика на востоке Дамаска в районе Баб аль Шарки - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Любая инфекционная болезнь, в том числе и коронавирусная, будет протекать с большей степенью вероятности тяжелее, если у человека есть дефицит витамина D, считают медики.
СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Врач-эндокринолог Михаил Гинзбург в беседе с "Вечерней Москвой" перечислил продукты, которые помогут при непереносимости витамина D в таблетках, сообщает РИА Новости.

"Решить проблему можно с помощью систематического употребления печени трески, жирных сортов рыбы, яичного желтка и молока повышенной жирности", – подчеркнул Гинзбург.

Также для восполнения дефицита гормона диетолог посоветовал включить в рацион рыбий жир и принимать солнечные ванны. Еще один способ – водорастворимые формы витамина D.
"К таким относится "Колекальциферол", который продается в жидком варианте. Его пропивать как обычные капли", – пояснил врач.
Гинзбург отнес к медикаментозным альтернативам таблеткам и специальные спреи с витамином D, которые наносятся под язык.
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