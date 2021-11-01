https://sputnik-abkhazia.ru/20211101/vrach-nazval-produkty-neobkhodimye-pri-neperenosimosti-vitamina-d-v-tabletkakh-1036145436.html

Врач назвал продукты, необходимые при непереносимости витамина D в таблетках

Врач назвал продукты, необходимые при непереносимости витамина D в таблетках

Любая инфекционная болезнь, в том числе и коронавирусная, будет протекать с большей степенью вероятности тяжелее, если у человека есть дефицит витамина D... 01.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-01T08:47+0300

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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Врач-эндокринолог Михаил Гинзбург в беседе с "Вечерней Москвой" перечислил продукты, которые помогут при непереносимости витамина D в таблетках, сообщает РИА Новости.Также для восполнения дефицита гормона диетолог посоветовал включить в рацион рыбий жир и принимать солнечные ванны. Еще один способ – водорастворимые формы витамина D."К таким относится "Колекальциферол", который продается в жидком варианте. Его пропивать как обычные капли", – пояснил врач.Гинзбург отнес к медикаментозным альтернативам таблеткам и специальные спреи с витамином D, которые наносятся под язык.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190302/1026793643.html

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