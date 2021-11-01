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Жемчугов рассказал, когда после коронавируса человек перестает заражать
Жемчугов рассказал, когда после коронавируса человек перестает заражать
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал в эфире радио Sputnik, когда человеку, перенесшему COVID-19, можно... 01.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-01T15:37+0300
2021-11-01T15:37+0300
2021-11-01T15:49+0300
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Клиническая картина коронавирусной инфекции у каждого человека проявляется индивидуально. Тем не менее каждому важно знать, когда носитель инфекции максимально опасен для окружающих. Как рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, доктора определяют выздоровление от COVID-19 по нескольким критериям: клиническим симптомам, изменениям на компьютерной томографии, а также по лабораторным показателям."Если ПЦР-тест три раза показал отрицательный результат, значит вируса в организме нет, человек не заразен. Далее рассматривают титр антител. Они тоже имеют определенную динамику", – рассказал Владислав Евгеньевич в эфире радио Sputnik.Жемчугов отметил, что постковидный синдром связан с нарушениями, которые нанесла коронавирусная инфекция. В зависимости от поражаемого органа, люди чувствуют различные виды дискомфорта, такие как потеря обоняния, одышка и плохая память.
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Жемчугов рассказал, когда после коронавируса человек перестает заражать
15:37 01.11.2021 (обновлено: 15:49 01.11.2021)
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал в эфире радио Sputnik, когда человеку, перенесшему COVID-19, можно выходить в люди и не бояться заразить окружающих.
Клиническая картина коронавирусной инфекции у каждого человека проявляется индивидуально. Тем не менее каждому важно знать, когда носитель инфекции максимально опасен для окружающих. Как рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, доктора определяют выздоровление от COVID-19 по нескольким критериям: клиническим симптомам, изменениям на компьютерной томографии, а также по лабораторным показателям.
"Если ПЦР-тест три раза показал отрицательный результат, значит вируса в организме нет, человек не заразен. Далее рассматривают титр антител. Они тоже имеют определенную динамику", – рассказал Владислав Евгеньевич в эфире радио Sputnik
.
Жемчугов отметил, что постковидный синдром связан с нарушениями, которые нанесла коронавирусная инфекция. В зависимости от поражаемого органа, люди чувствуют различные виды дискомфорта, такие как потеря обоняния, одышка и плохая память.