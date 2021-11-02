https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/chanba-o-dolzhnikakh-za-elektroenenrgiyu-net-kultury--1036167705.html

Чанба о должниках за электроэненргию: нет культуры

Чанба о должниках за электроэненргию: нет культуры

Начальник управления Сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, какова ситуация с собираемостью платежей за... 02.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-02T15:51+0300

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Кварчия о должниках за электроэненргию: нет культуры Кварчия о должниках за электроэненргию: нет культуры

Проблема собираемости платежей за электроэнергию в Абхазии стоит не первый год и имеет переходящий характер. На нее влияют отсутствие приборов учета и дисциплинированность людей, отметил Чанба.Чанба подчеркнул, что для решения проблемы сотрудники "Черноморэнерго" взыскивают задолженности персонально по районам, ведут инвентаризацию абонентов, но этого недостаточно. В рамках Инвестпрограммы запланировано приобретение приборов учета и налаживание современной системы учета по всей республике. Эта мера позволит улучшить ситуацию с платежами, считает Чанба.Подробности слушайте в аудиофайле.

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