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Чанба о должниках за электроэненргию: нет культуры
Чанба о должниках за электроэненргию: нет культуры
Начальник управления Сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, какова ситуация с собираемостью платежей за... 02.11.2021, Sputnik Абхазия
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Кварчия о должниках за электроэненргию: нет культуры
Кварчия о должниках за электроэненргию: нет культуры
Проблема собираемости платежей за электроэнергию в Абхазии стоит не первый год и имеет переходящий характер. На нее влияют отсутствие приборов учета и дисциплинированность людей, отметил Чанба.Чанба подчеркнул, что для решения проблемы сотрудники "Черноморэнерго" взыскивают задолженности персонально по районам, ведут инвентаризацию абонентов, но этого недостаточно. В рамках Инвестпрограммы запланировано приобретение приборов учета и налаживание современной системы учета по всей республике. Эта мера позволит улучшить ситуацию с платежами, считает Чанба.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, аудио

Чанба о должниках за электроэненргию: нет культуры

15:51 02.11.2021
Радио
Кварчия о должниках за электроэненргию: нет культуры
Начальник управления Сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, какова ситуация с собираемостью платежей за электроэнергиюи как ситуацию изменит установка приборов учета.
Проблема собираемости платежей за электроэнергию в Абхазии стоит не первый год и имеет переходящий характер. На нее влияют отсутствие приборов учета и дисциплинированность людей, отметил Чанба.

"Просто люди привыкли долгое время не платить за свет, нет культуры оплачивать потребленный свет. Зачастую абонентам приходится подолгу персонально объяснять, почему нужно оплачивать, самые элементарные вещи".

Чанба подчеркнул, что для решения проблемы сотрудники "Черноморэнерго" взыскивают задолженности персонально по районам, ведут инвентаризацию абонентов, но этого недостаточно. В рамках Инвестпрограммы запланировано приобретение приборов учета и налаживание современной системы учета по всей республике. Эта мера позволит улучшить ситуацию с платежами, считает Чанба.
Подробности слушайте в аудиофайле.
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