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Часть Сухума останется без воды 3 ноября
12:25 02.11.2021 (обновлено: 13:12 02.11.2021)
© Foto / сайт Администрации города Сухум Водопроводная труба
© Foto / сайт Администрации города Сухум
Работы были запланированы на 29 октября, но их перенесли по техническим причинам.
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды с 00:00 до 20:00 в среду 3 ноября. Об этом сообщается на сайте администрации Сухума.
Воды не будет в районах города: Новый район, массив Гумиста, Старый поселок, Колос, улица Эшба, вокзал, улица Адыгейская, ВИЭМ, центральная часть города, рынок, Маяк.
Причина отключения - необходимость организовать обвод водопроводной трубы, который создает технологическую помеху для укладки нового ливневого коллектора на улице Лакоба.