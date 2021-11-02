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https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-3-noyabrya-1036164949.html
Часть Сухума останется без воды 3 ноября
Часть Сухума останется без воды 3 ноября
Работы были запланированы на 29 октября, но их перенесли по техническим причинам. 02.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды с 00:00 до 20:00 в среду 3 ноября. Об этом сообщается на сайте администрации Сухума. Причина отключения - необходимость организовать обвод водопроводной трубы, который создает технологическую помеху для укладки нового ливневого коллектора на улице Лакоба.
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Часть Сухума останется без воды 3 ноября

12:25 02.11.2021 (обновлено: 13:12 02.11.2021)
© Foto / сайт Администрации города Сухум Водопроводная труба
Водопроводная труба - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2021
© Foto / сайт Администрации города Сухум
Работы были запланированы на 29 октября, но их перенесли по техническим причинам.
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды с 00:00 до 20:00 в среду 3 ноября. Об этом сообщается на сайте администрации Сухума.
Воды не будет в районах города: Новый район, массив Гумиста, Старый поселок, Колос, улица Эшба, вокзал, улица Адыгейская, ВИЭМ, центральная часть города, рынок, Маяк.
Причина отключения - необходимость организовать обвод водопроводной трубы, который создает технологическую помеху для укладки нового ливневого коллектора на улице Лакоба.
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