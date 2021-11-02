https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/detstvo-chika-galazova-pokazali-na-kinofestivale-v-nalchike-1036171215.html

"Детство Чика" Галазова показали на кинофестивале в Нальчике

"Детство Чика" Галазова показали на кинофестивале в Нальчике

Осетинский режиссер Аслан Галазов снял фильм по мотивам рассказов Фазиля Искандера "Детство Чика" в Абхазии в 2019 году. 02.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Фильм Аслана Галазова "Детство Чика" был показан на всероссийском кинофестивале "Кабардино-Балкария-100" в Нальчике. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.Фильм на мероприятии представили продюсер Лейла Теблоева и актер Артур Хатагов. Теблоева подчеркнула, что фильм правдиво передает абхазский дух. Актер Хатагов, исполнявший роль благородного бандита Моти, как оказалось, в молодости танцевал в Абхазском госансамбле. Sputnik Южная Осетия также приводит слова режиссера картины Аслана Галазова. "Мне кажется, Чик может "зацепить" современного зрителя – не только детского, но и взрослого – своим жизнелюбием, своим "большим сердцем", готовностью отстаивать справедливость, защищать слабых и незаслуженно оскорбленных. Это положительный герой, и он однозначно на стороне добра. Есть и другой аспект: Чик притягателен своей "аутентичностью", подлинностью, небанальностью. Своим не искусственным интеллектом. Он настоящий. То есть Чик – личность, а личность всегда притягательна. Особенно в наше время, когда с помощью всей этой цифровой, сетевой и прочей виртуальной реальности личность стремительно стирается, а производство одномерных, одинаковых людей, людей-клонов поставлено на поток. Мне бы хотелось, чтобы зритель задумался: может, мы все-таки не в ту сторону развиваемся? Может, не в технологиях счастье? Не в искусственном интеллекте? Может быть, счастье заключено в людях и наших живых связях с ними, с природой? Может быть, человек человеку все-таки "друг, товарищ и брат"? Мне бы очень хотелось, чтобы мы задумались над этим, и, я надеюсь, "Детство Чика" дает такую возможность – именно в силу своей полной отстраненности (на первый взгляд) от "актуальных проблем современности", – отметил режиссер.Фестиваль кино проходит в столице Кабардино-Балкарии в шестой раз. Он уже стал международным событием: в нем принимают участие кинематографисты из Германии, Казахстана, Узбекистана, Армении и Беларуси.Фильм по мотивам рассказов Фазиля Искандера "Детство Чика" сняли в 2019 году в Абхазии.В фильме было задействовано почти 70 актеров, не считая массовки.Не все из них имели профессиональное образование, однако все были из Абхазии. Главная роль досталась 14-летнему сухумскому школьнику Давиду Цулукия.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20201007/Sdelano-v-Sukhume-film-Detstvo-Chika-pokazhut-v-Abkhazii--1031068078.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20201006/Galazov-o-svoem-filme-po-proizvedeniyu-Iskandera-bolshaya-chest-i-otvetstvennost-1031059349.html

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