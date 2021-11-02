Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/grazhdanina-abkhazii-osudili-v-sochi-za-popytku-kontrabandy-silnodeystvuyuschikh-veschestv-1036165891.html
Гражданина Абхазии осудили в Сочи за попытку контрабанды сильнодействующих веществ
Гражданина Абхазии осудили в Сочи за попытку контрабанды сильнодействующих веществ
Мужчина приговорен к трем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 02.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-02T14:25+0300
2021-11-02T15:16+0300
россия
контрабанда
абхазия
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102951/74/1029517456_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_85c0657347d16a6c4a931d56c852616d.jpg
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Гражданин Абхазии осужден за попытку контрабанды через госграницу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю. Адлерский районный суд Сочи приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на три года и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Мужчину задержали на автомобильной составляющей пункта пропуска "Адлер", он пытался выехать из России в Абхазию.Приговор был обжалован, однако суд оставил его без изменений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210827/Muzhchina-osuzhden-za-popytku-vyvezti-iz-Rossii-v-Abkhaziyu-narkotiki-1033110850.html
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102951/74/1029517456_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f611ac81b3debc8005c19ae5ae08b96.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, контрабанда, абхазия, суд

Гражданина Абхазии осудили в Сочи за попытку контрабанды сильнодействующих веществ

14:25 02.11.2021 (обновлено: 15:16 02.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукНаручники
Наручники - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мужчина приговорен к трем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Гражданин Абхазии осужден за попытку контрабанды через госграницу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.
КПП Псоу - Sputnik Абхазия, 1920, 27.08.2021
Мужчина осужден за попытку вывезти из России в Абхазию наркотики
27 августа, 11:00
Адлерский районный суд Сочи приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на три года и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Мужчину задержали на автомобильной составляющей пункта пропуска "Адлер", он пытался выехать из России в Абхазию.

При осмотре у него обнаружили 34 капсулы с названием "Pfizer PNG 300". Экспертно-криминалистический центр УВД по Сочи ГУ МВД по Краснодарскому краю установил, что изъятое вещество – сильнодействующее средство "прегабалин".

Приговор был обжалован, однако суд оставил его без изменений.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:20"Детство Чика" Галазова показали на кинофестивале в Нальчике
16:48Скорик о QR-кодах и последствиях из-за их отсутствия
16:25Большое бремя: почему в Абхазии не хотят платить за свет
15:55Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 ноября
15:51Чанба о должниках за электроэненргию: нет культуры
15:25Союз Цезаря и Сары: в парке "Прайд" в селе Аацы родились львята
14:55"Мы финансировали": в США рассказали о происхождении COVID-19
14:25Гражданина Абхазии осудили в Сочи за попытку контрабанды сильнодействующих веществ
13:25Сухумский район отобрал девять проектов для развития сельского хозяйства
12:55Дневной стационар для пациентов с COVID-19 возобновил работу в Пицунде
12:25Часть Сухума останется без воды 3 ноября
11:55Ни фейхоа себе: как одна семья на зеленом лакомстве зарабатывает
11:54Такие обстоятельства: как поднять рождаемость в Абхазии
11:30Институт Пушкина назвал слово 2021 года
10:45Одно страшнее другого: установлена связь COVID-19 с угасанием мозга
10:15Кошкин о заходе корабля США в Черное море: всем понятно, что учения против России
09:45Иностранные туристы аннулируют туры в Россию
09:15Врач назвал запретные при COVID-19 лекарства
08:45Госпиталь Минобороны России в Сухуме принял более 1,4 тысячи пациентов с COVID-19
ВчераБолее 200 новых случаев COVID-19 выявили в Абхазии, пять человек скончались