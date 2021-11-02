https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/grazhdanina-abkhazii-osudili-v-sochi-za-popytku-kontrabandy-silnodeystvuyuschikh-veschestv-1036165891.html

Гражданина Абхазии осудили в Сочи за попытку контрабанды сильнодействующих веществ

Гражданина Абхазии осудили в Сочи за попытку контрабанды сильнодействующих веществ

Мужчина приговорен к трем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 02.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-02T14:25+0300

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россия

контрабанда

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суд

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Гражданин Абхазии осужден за попытку контрабанды через госграницу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю. Адлерский районный суд Сочи приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на три года и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Мужчину задержали на автомобильной составляющей пункта пропуска "Адлер", он пытался выехать из России в Абхазию.Приговор был обжалован, однако суд оставил его без изменений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210827/Muzhchina-osuzhden-za-popytku-vyvezti-iz-Rossii-v-Abkhaziyu-narkotiki-1033110850.html

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