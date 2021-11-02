https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/grazhdanina-abkhazii-osudili-v-sochi-za-popytku-kontrabandy-silnodeystvuyuschikh-veschestv-1036165891.html
Гражданина Абхазии осудили в Сочи за попытку контрабанды сильнодействующих веществ
Гражданина Абхазии осудили в Сочи за попытку контрабанды сильнодействующих веществ
Мужчина приговорен к трем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 02.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-02T14:25+0300
2021-11-02T14:25+0300
2021-11-02T15:16+0300
россия
контрабанда
абхазия
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102951/74/1029517456_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_85c0657347d16a6c4a931d56c852616d.jpg
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Гражданин Абхазии осужден за попытку контрабанды через госграницу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю. Адлерский районный суд Сочи приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на три года и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Мужчину задержали на автомобильной составляющей пункта пропуска "Адлер", он пытался выехать из России в Абхазию.Приговор был обжалован, однако суд оставил его без изменений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210827/Muzhchina-osuzhden-za-popytku-vyvezti-iz-Rossii-v-Abkhaziyu-narkotiki-1033110850.html
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102951/74/1029517456_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f611ac81b3debc8005c19ae5ae08b96.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, контрабанда, абхазия, суд
Гражданина Абхазии осудили в Сочи за попытку контрабанды сильнодействующих веществ
14:25 02.11.2021 (обновлено: 15:16 02.11.2021)
Мужчина приговорен к трем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Гражданин Абхазии осужден за попытку контрабанды через госграницу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Адлерский районный суд Сочи приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на три года и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Мужчину задержали на автомобильной составляющей пункта пропуска "Адлер", он пытался выехать из России в Абхазию.
При осмотре у него обнаружили 34 капсулы с названием "Pfizer PNG 300". Экспертно-криминалистический центр УВД по Сочи ГУ МВД по Краснодарскому краю установил, что изъятое вещество – сильнодействующее средство "прегабалин".
Приговор был обжалован, однако суд оставил его без изменений.