https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/inostrannye-turisty-annuliruyut-tury-v-rossiyu-1036161252.html
Иностранные туристы аннулируют туры в Россию
Иностранные туристы аннулируют туры в Россию
Причиной отмен послужил введенный в России "локдаун" - нерабочие дни до 7 ноября. 02.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-02T09:45+0300
2021-11-02T09:45+0300
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россия
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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры в Россию с заездами на ближайшие даты, сообщает Вестник Ассоциации туроператоров России (АТОР).Помимо введенного в России до 7 ноября локдауна, на отмены влияет отсутствие понимания, какими будут ограничения после его окончания.На данный момент основной поток туристов едет в Россию из арабских стран (ОАЭ, Катар), Индии, есть туристы из Европы (Германия, Швейцария, Словения)."Большинство приезжающих в Россию иностранных туристов вакцинированы. Но в России не действует QR-код, полученный за иностранную прививку. Поэтому на данный момент и, по имеющейся информации, после окончания нерабочих дней туристам будет недоступно посещение музеев, театров, так как для этого нужны QR-коды", – рассказала гендиректор компании "Тари Тур" Марина Левченко.Как отметила глава АТОР Майя Ломидзе, на данный момент в России отсутствуют официальные и общие регламенты протокола действий для иностранных туристов в ситуации с QR-кодами. Она указала, что туроператоры в сфере въездного туризма отмечают, что сейчас крайне необходим порядок действий и регламент, каким образом иностранцы смогут заселяться в гостиницы, посещать объекты показа, рестораны, при их открытии, и другие объекты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210318/Vosstanovlenie-posle-goda-pandemii-i-ne-tolko-chto-Abkhaziya-predlagaet-turistu-1032039107.html
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, туристы, мировая пандемия коронавируса covid-19
Иностранные туристы аннулируют туры в Россию
09:45 02.11.2021 (обновлено: 09:52 02.11.2021)
Причиной отмен послужил введенный в России "локдаун" - нерабочие дни до 7 ноября.
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры в Россию с заездами на ближайшие даты, сообщает Вестник Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Помимо введенного в России до 7 ноября локдауна, на отмены влияет отсутствие понимания, какими будут ограничения после его окончания.
На данный момент основной поток туристов едет в Россию из арабских стран (ОАЭ, Катар), Индии, есть туристы из Европы (Германия, Швейцария, Словения).
"Большинство приезжающих в Россию иностранных туристов вакцинированы. Но в России не действует QR-код, полученный за иностранную прививку. Поэтому на данный момент и, по имеющейся информации, после окончания нерабочих дней туристам будет недоступно посещение музеев, театров, так как для этого нужны QR-коды", – рассказала гендиректор компании "Тари Тур" Марина Левченко.
Как отметила глава АТОР Майя Ломидзе, на данный момент в России отсутствуют официальные и общие регламенты протокола действий для иностранных туристов в ситуации с QR-кодами.
Как представляется, пока единственный вариант пребывания иностранных туристов в России после окончания нерабочих дней – постоянное ПЦР-тестирование. Фактически туристы должны будут сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа после въезда в Россию - один они сдают перед вылетом в нашу страну. А это потребует не только дополнительных средств, но и времени – для сдачи теста нужно ехать в лабораторию.
Она указала, что туроператоры в сфере въездного туризма отмечают, что сейчас крайне необходим порядок действий и регламент, каким образом иностранцы смогут заселяться в гостиницы, посещать объекты показа, рестораны, при их открытии, и другие объекты.