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Институт Пушкина назвал слово 2021 года
Институт Пушкина назвал слово 2021 года
Институт ежегодно подводит итоги исследования "Слово года". Источниками служат тексты русскоязычных СМИ и публикации в социальных сетях. 02.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-02T11:30+0300
2021-11-02T11:30+0300
2021-11-02T11:30+0300
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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. "Спутник" назван словом 2021 года, пишет РИА Новости.Слово года объявил проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий.Второе место заняло слово "Афганистан" — его стали использовать в 6,5 раза чаще. Третье место получило словосочетание "Северный поток" — частотность его употребления выросла в пять раз. Четвертое досталось слову "перепись", а пятое — "импичменту". Кроме того, продемонстрировали рост слова "QR-код" (в четыре раза), "антипрививочник" (в три раза) и "антиваксер" (в 2,7 раза).
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, русский язык
Институт Пушкина назвал слово 2021 года
Институт ежегодно подводит итоги исследования "Слово года". Источниками служат тексты русскоязычных СМИ и публикации в социальных сетях.
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik
. "Спутник" назван словом 2021 года, пишет РИА Новости.
Слово года объявил проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий.
"По результатам анализа на первое место вышло слово "cпутник", его в 2021 году стали употреблять в девять раз чаще, чем раньше. Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом", — пояснил Осадчий.
Второе место заняло слово "Афганистан" — его стали использовать в 6,5 раза чаще.
Третье место получило словосочетание "Северный поток" — частотность его употребления выросла в пять раз. Четвертое досталось слову "перепись", а пятое — "импичменту". Кроме того, продемонстрировали рост слова "QR-код" (в четыре раза), "антипрививочник" (в три раза) и "антиваксер" (в 2,7 раза).