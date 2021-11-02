https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/institut-pushkina-nazval-slovo-2021-goda-1036162673.html

Институт Пушкина назвал слово 2021 года

Институт Пушкина назвал слово 2021 года

Институт ежегодно подводит итоги исследования "Слово года". Источниками служат тексты русскоязычных СМИ и публикации в социальных сетях. 02.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-02T11:30+0300

2021-11-02T11:30+0300

2021-11-02T11:30+0300

россия

русский язык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/02/1036162590_0:136:3000:1824_1920x0_80_0_0_7b1442c113930153e0f0f17b4295ec3e.jpg

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. "Спутник" назван словом 2021 года, пишет РИА Новости.Слово года объявил проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий.Второе место заняло слово "Афганистан" — его стали использовать в 6,5 раза чаще. Третье место получило словосочетание "Северный поток" — частотность его употребления выросла в пять раз. Четвертое досталось слову "перепись", а пятое — "импичменту". Кроме того, продемонстрировали рост слова "QR-код" (в четыре раза), "антипрививочник" (в три раза) и "антиваксер" (в 2,7 раза).

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, русский язык