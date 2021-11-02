https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/koshkin-o-zakhode-korablya-ssha-v-chernoe-more-vsem-ponyatno-chto-ucheniya-protiv-rossii-1036155003.html

Кошкин о заходе корабля США в Черное море: всем понятно, что учения против России

Кошкин о заходе корабля США в Черное море: всем понятно, что учения против России

Заход американского корабля в Черное море в эфире радио Sputnik Абхазия прокомментировал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ... 02.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-02T09:56+0300

2021-11-02T09:56+0300

2021-11-02T09:56+0300

радио

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/01/1036154976_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_7e6a444024facce00b1954f1efc345ef.jpg

Кошкин о заходе корабля США в Черное море: сем понятно, что учения против России Кошкин о заходе корабля США в Черное море: сем понятно, что учения против России

США в соответствие с Конвенцией Монтре могут находиться в Черном море не более 21 дня, напомнил эксперт. "Но они хотят зацепиться за Черное море и постоянно там находиться. США в одностороннем порядке обостряют отношения с Российской Федерацией. Об этом сказал министр иностранных дел Сергей Лавров на саммите G20. Увеличилось количество учений более чем в два раза, их в год стало до 90. Количество участников-военнослужащих тоже увеличилось практически в два раза, с 60 до 110. Это характеризует эскалацию напряженности. В этих условиях, когда в акваторию заходят американские корабли, когда они являются генератором проведения маневров в акватории Черного моря по легенде учений, всем становится понятно, что эти учения проводятся против Российской Федерации, потому что больше причерноморских государств нет. Так как все остальные друзья и партнеры США, то разворачиваются маневры против России. Это все вызывает напряжение", – отметил Андрей Кошкин. Все это свидетельство того, что Россия не сидит за столом переговоров с США и не решаются вопросы во имя развития цивилизации на планете, считает Кошкин.Президент России Владимир Путин прокомментировал появление в акватории Черного моря корабля американских Военно-морских сил, заявив, что на него можно посмотреть или через бинокль, или через прицел.Флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса, говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter Шестого флота американских Военно-морских сил."Нам нужно и дальше совершенствовать системы воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками. Это требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей Альянса с управляемым ракетным оружием", — сказал он на совещании.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, аудио