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Кошкин о заходе корабля США в Черное море: всем понятно, что учения против России
Кошкин о заходе корабля США в Черное море: всем понятно, что учения против России
Заход американского корабля в Черное море в эфире радио Sputnik Абхазия прокомментировал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ... 02.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-02T09:56+0300
2021-11-02T09:56+0300
2021-11-02T09:56+0300
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Кошкин о заходе корабля США в Черное море: сем понятно, что учения против России
Кошкин о заходе корабля США в Черное море: сем понятно, что учения против России
США в соответствие с Конвенцией Монтре могут находиться в Черном море не более 21 дня, напомнил эксперт. "Но они хотят зацепиться за Черное море и постоянно там находиться. США в одностороннем порядке обостряют отношения с Российской Федерацией. Об этом сказал министр иностранных дел Сергей Лавров на саммите G20. Увеличилось количество учений более чем в два раза, их в год стало до 90. Количество участников-военнослужащих тоже увеличилось практически в два раза, с 60 до 110. Это характеризует эскалацию напряженности. В этих условиях, когда в акваторию заходят американские корабли, когда они являются генератором проведения маневров в акватории Черного моря по легенде учений, всем становится понятно, что эти учения проводятся против Российской Федерации, потому что больше причерноморских государств нет. Так как все остальные друзья и партнеры США, то разворачиваются маневры против России. Это все вызывает напряжение", – отметил Андрей Кошкин. Все это свидетельство того, что Россия не сидит за столом переговоров с США и не решаются вопросы во имя развития цивилизации на планете, считает Кошкин.Президент России Владимир Путин прокомментировал появление в акватории Черного моря корабля американских Военно-морских сил, заявив, что на него можно посмотреть или через бинокль, или через прицел.Флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса, говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter Шестого флота американских Военно-морских сил."Нам нужно и дальше совершенствовать системы воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками. Это требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей Альянса с управляемым ракетным оружием", — сказал он на совещании.
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Кошкин о заходе корабля США в Черное море: всем понятно, что учения против России
Заход американского корабля в Черное море в эфире радио Sputnik Абхазия прокомментировал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
США в соответствие с Конвенцией Монтре могут находиться в Черном море не более 21 дня, напомнил эксперт.
"Но они хотят зацепиться за Черное море и постоянно там находиться. США в одностороннем порядке обостряют отношения с Российской Федерацией. Об этом сказал министр иностранных дел Сергей Лавров на саммите G20. Увеличилось количество учений более чем в два раза, их в год стало до 90. Количество участников-военнослужащих тоже увеличилось практически в два раза, с 60 до 110. Это характеризует эскалацию напряженности. В этих условиях, когда в акваторию заходят американские корабли, когда они являются генератором проведения маневров в акватории Черного моря по легенде учений, всем становится понятно, что эти учения проводятся против Российской Федерации, потому что больше причерноморских государств нет. Так как все остальные друзья и партнеры США, то разворачиваются маневры против России. Это все вызывает напряжение", – отметил Андрей Кошкин.
Все это свидетельство того, что Россия не сидит за столом переговоров с США и не решаются вопросы во имя развития цивилизации на планете, считает Кошкин.
Создаются прецеденты возможного провокационного, а может быть, и широкомасштабного столкновения вооруженных сил. Вот по какому пути идут корабли ВМС США.
Андрей Кошкин
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова
Президент России Владимир Путин
прокомментировал появление в акватории Черного моря
корабля американских Военно-морских сил, заявив, что на него можно посмотреть или через бинокль, или через прицел.
Флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса, говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter Шестого флота американских Военно-морских сил.
"Нам нужно и дальше совершенствовать системы воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками. Это требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО
вблизи России
, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей Альянса с управляемым ракетным оружием", — сказал он на совещании.