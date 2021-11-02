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https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/ni-feykhoa-sebe-kak-odna-semya-na-zelenom-lakomstve-zarabatyvaet-1036158061.html
Ни фейхоа себе: как одна семья на зеленом лакомстве зарабатывает
Ни фейхоа себе: как одна семья на зеленом лакомстве зарабатывает
В Абхазии приступили к сбору фейхоа, которую скоро экспортируют в Россию. Sputnik побывал на плантации зеленой ягоды и пообщался со сборщиками. 02.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-02T11:55+0300
2021-11-02T11:55+0300
в абхазии
фрукты
сбор урожая
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Фейхоа – одна из самых популярных культур в Абхазии. Компот из зеленой ягоды и кисловатый джем с косточками вместо масла – традиционное зимнее лакомство.А еще фейхоа – один из главных экспортных продуктов. В прошлом году из Абхазии в Россию вывезли 907 тонн ягоды. Это высокие показатели, ведь в 2019 году экспортировали всего 398 тонн.Семейное делоНа дворе запоздалое бабье лето, сбежавшие от локдауна российские туристы заполонили парки, набережные, самые закаленные даже купаются в море.Но не все могут позволить себе "бархатный" отдых. В Гулрыпшском районе рабочий сезон только начинается, через пару недель начнется сбор мандаринов к новогоднему столу. А вот фейхоа собирать уже начали.Найти сборщиков в аллее густых деревьев фейхоа оказалось не так просто. Первой нам встретилась сборщица в ярко-розовом свитере с необычным для абхазской женщины именем Зульфия. Она сразу предупредила, что на камере "светиться" не хочет, а пообщаться не против.Зульфия с сестрами Земфирой, Ираидой и мамой работают на плантации второй год. Рабочий день семьи начинается в девять утра и заканчивается, как только начинает темнеть. В день Зульфия с мамой собирает по 45-50 ящиков, весом 20 килограммов. За один ящик начальник платит 120 рублей.– Сложная работа?– А что делать? Здесь не так много работы, лучше, чем ничего.– А вне сезона чем занимаетесь?– Дома сижу с детьми, больше нечем.По словам Зульфии, собирать фейхоа намного легче, чем, к примеру, мандарины. Деревья невысокие, срывать можно руками без секатора, разбирать не надо, да и на лестницу лезть не нужно. Сбор начинается примерно в середине октября, за один сезон происходит три сбора.– Вам самим, наверное, уже дурно от вида и вкуса фейхоа?– Нет, почему? Мы каждый год закрываем компоты, варенья. Куда в селе без закруток, они спасают, и дети любят.На подмогу своей семье в этом году пришли Амир и Ролан. Они решили подзаработать, пока школу отправили на карантин. Ребята собирают за день по десять ящиков.Ролан в девятом классе, он собирается быть таможенником. Братья наотрез отказались быть героями репортажа. Правда, Ролан поделился планами – он собирается стать таможенником. Так что, с фейхоа он вскоре будет иметь дело по ту сторону плантации.Ситуация стабильнаПлантация находится в частной собственности. Сады заложили по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии, а затем передали в аренду.По словам начальника сельхозуправления Гулрыпшского района Рафика Григоряна, в этом году в районе планируют собрать около 200 тонн ягоды. Это почти такие же показатели, как в прошлом году. К счастью, деревья от прошедших природных катаклизмов не пострадали и качество плодов не ухудшилось.
https://sputnik-abkhazia.ru/20181129/Feykhoa-abkhazskoe-chudo-iz-Abkhazii-1025793714.html
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фрукты, сбор урожая

Ни фейхоа себе: как одна семья на зеленом лакомстве зарабатывает

11:55 02.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор фейхоа
Сбор фейхоа - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Асмат Цвижба - Sputnik Абхазия
Асмат Цвижба
Корреспондент Sputnik
Все материалы
В Абхазии приступили к сбору фейхоа, которую скоро экспортируют в Россию. Sputnik побывал на плантации зеленой ягоды и пообщался со сборщиками.
Фейхоа – одна из самых популярных культур в Абхазии. Компот из зеленой ягоды и кисловатый джем с косточками вместо масла – традиционное зимнее лакомство.
Фейхоа: абхазское чудо из Бразилии - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2018
Фейхоа: абхазское чудо из Бразилии
29 ноября 2018, 13:36
А еще фейхоа – один из главных экспортных продуктов. В прошлом году из Абхазии в Россию вывезли 907 тонн ягоды. Это высокие показатели, ведь в 2019 году экспортировали всего 398 тонн.

Семейное дело

На дворе запоздалое бабье лето, сбежавшие от локдауна российские туристы заполонили парки, набережные, самые закаленные даже купаются в море.
Но не все могут позволить себе "бархатный" отдых. В Гулрыпшском районе рабочий сезон только начинается, через пару недель начнется сбор мандаринов к новогоднему столу. А вот фейхоа собирать уже начали.
Одна из самых больших плантаций ягоды находится в поселке Дранда Гулрыпшского района – 13 гектаров. Туда мы и отправились.
Найти сборщиков в аллее густых деревьев фейхоа оказалось не так просто. Первой нам встретилась сборщица в ярко-розовом свитере с необычным для абхазской женщины именем Зульфия. Она сразу предупредила, что на камере "светиться" не хочет, а пообщаться не против.
Зульфия с сестрами Земфирой, Ираидой и мамой работают на плантации второй год. Рабочий день семьи начинается в девять утра и заканчивается, как только начинает темнеть. В день Зульфия с мамой собирает по 45-50 ящиков, весом 20 килограммов. За один ящик начальник платит 120 рублей.
– Сложная работа?
– А что делать? Здесь не так много работы, лучше, чем ничего.
– А вне сезона чем занимаетесь?
– Дома сижу с детьми, больше нечем.
Хурма - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2019
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27 октября 2019, 10:10
По словам Зульфии, собирать фейхоа намного легче, чем, к примеру, мандарины. Деревья невысокие, срывать можно руками без секатора, разбирать не надо, да и на лестницу лезть не нужно. Сбор начинается примерно в середине октября, за один сезон происходит три сбора.
– Вам самим, наверное, уже дурно от вида и вкуса фейхоа?
– Нет, почему? Мы каждый год закрываем компоты, варенья. Куда в селе без закруток, они спасают, и дети любят.
На подмогу своей семье в этом году пришли Амир и Ролан. Они решили подзаработать, пока школу отправили на карантин. Ребята собирают за день по десять ящиков.
Ролан в девятом классе, он собирается быть таможенником. Братья наотрез отказались быть героями репортажа. Правда, Ролан поделился планами – он собирается стать таможенником. Так что, с фейхоа он вскоре будет иметь дело по ту сторону плантации.
В Абхазии начался сбор урожая фейхоа - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2021
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Ситуация стабильна

Плантация находится в частной собственности. Сады заложили по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии, а затем передали в аренду.
Несмотря на то, что плодоносят деревья уже несколько лет, собрать ягоду для реализации удалось лишь в 2019 году. Это была первая тонна, а в 2020 году собрали уже около пяти тонн.
По словам начальника сельхозуправления Гулрыпшского района Рафика Григоряна, в этом году в районе планируют собрать около 200 тонн ягоды. Это почти такие же показатели, как в прошлом году. К счастью, деревья от прошедших природных катаклизмов не пострадали и качество плодов не ухудшилось.
В Абхазии
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