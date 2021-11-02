https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/skorik-o-qr-kodakh-i-posledstviyakh-iz-za-ikh-otsutstviya--1036169297.html

Скорик о QR-кодах и последствиях из-за их отсутствия

Скорик о QR-кодах и последствиях из-за их отсутствия

О QR-кодах, испытательном сроке для владельцев ресторанов и прививках от гриппа в эфире радио Sputnik рассказала главный государственный санитарный врач... 02.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-02T16:48+0300

2021-11-02T16:48+0300

2021-11-02T17:06+0300

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подкасты коронавирус

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Скорик о QR-кодах и последствиях из-за их отсутствия Скорик о QR-кодах и последствиях из-за их отсутствия

Достаточно тревожной остается ситуация с распространением коронавируса в республике. По данным оперштаба, стабильно у более четверти протестированных за сутки заболевание подтверждается.Власти всех 85 российских регионов накануне объявили о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест. Чем чревато для жителей Абхазии отсутствие справок о вакцинации от коронавируса и как получить прививочный код, в эфире радио Sputnik рассказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик. Она сравнила ежедневные сводки по выявлению больных со сводками с поля боя. Подробности слушайте в аудиофайле.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты коронавирус, аудио