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Скорик о QR-кодах и последствиях из-за их отсутствия
Скорик о QR-кодах и последствиях из-за их отсутствия
О QR-кодах, испытательном сроке для владельцев ресторанов и прививках от гриппа в эфире радио Sputnik рассказала главный государственный санитарный врач... 02.11.2021, Sputnik Абхазия
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Скорик о QR-кодах и последствиях из-за их отсутствия
Скорик о QR-кодах и последствиях из-за их отсутствия
Достаточно тревожной остается ситуация с распространением коронавируса в республике. По данным оперштаба, стабильно у более четверти протестированных за сутки заболевание подтверждается.Власти всех 85 российских регионов накануне объявили о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест. Чем чревато для жителей Абхазии отсутствие справок о вакцинации от коронавируса и как получить прививочный код, в эфире радио Sputnik рассказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик. Она сравнила ежедневные сводки по выявлению больных со сводками с поля боя. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты коронавирус, аудио

Скорик о QR-кодах и последствиях из-за их отсутствия

16:48 02.11.2021 (обновлено: 17:06 02.11.2021)
Радио
Скорик о QR-кодах и последствиях из-за их отсутствия
О QR-кодах, испытательном сроке для владельцев ресторанов и прививках от гриппа в эфире радио Sputnik рассказала главный государственный санитарный врач республики Людмила Скорик.
Достаточно тревожной остается ситуация с распространением коронавируса в республике. По данным оперштаба, стабильно у более четверти протестированных за сутки заболевание подтверждается.
Власти всех 85 российских регионов накануне объявили о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест. Чем чревато для жителей Абхазии отсутствие справок о вакцинации от коронавируса и как получить прививочный код, в эфире радио Sputnik рассказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
Она сравнила ежедневные сводки по выявлению больных со сводками с поля боя.

Все это можно предотвратить банальной вакцинацией. Призываю всех привиться, когда в республику опять поступит вакцина "Спутник-V". Сейчас ситуация в России сложилась так, что все, кто не получили вовремя вакцину, станут невыездными из нашей республики. QR-код – это и есть цифровое выражение сертификата о вакцинации. Мы со стороны правительства, Минздрава готовим цифровую информацию для передачи данных о наших вакцинированных гражданах в Россию, чтобы наш цифровой вариант сертификата принимался там.

Людмила Скорик - Sputnik Абхазия
Людмила Скорик
Главный государственный санитарный врач Абхазии
Подробности слушайте в аудиофайле.
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