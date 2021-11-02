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Сухумский район отобрал девять проектов для развития сельского хозяйства
Сухумский район отобрал девять проектов для развития сельского хозяйства
Реализация государственной программы развития сельского хозяйства рассчитана на год и должна быть завершена в 2021 году. 02.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-02T13:25+0300
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в абхазии
сухумский район
сельское хозяйство
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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Комиссия целевой программы "Развитие сельского хозяйства Сухумского района на 2021 год" утвердила проекты девяти участников. Об этом сообщает администрация Сухумского района. На реализацию всех проектов выделено 2 730 820 рублей.Жители района, участвующие в программе, в основном представили проекты по закладке цитрусовых насаждений, а также фейхоа. Также есть проекты по закладке садов хурмы и голубики. Финансовые средства не будут выдавать участникам проектов. Администрация района наймет специалистов, которые выполнят все необходимые работы и передадут готовые сады жителям.При этом в рамках одного проекта предполагается закладка многолетних насаждений на участке не более одного гектара. Источником финансирования являются бюджетные средства района, заложенные на развитие сельского хозяйства в 2021 году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210808/Tselevaya-programma-po-razvitiyu-selskogo-khozyaystva-startuet-v-Sukhumskom-rayone-1033000106.html
сухумский район
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сухумский район, сельское хозяйство

Сухумский район отобрал девять проектов для развития сельского хозяйства

13:25 02.11.2021 (обновлено: 13:45 02.11.2021)
CC0 / / Чертежи
Чертежи - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2021
CC0 / /
Реализация государственной программы развития сельского хозяйства рассчитана на год и должна быть завершена в 2021 году.
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Комиссия целевой программы "Развитие сельского хозяйства Сухумского района на 2021 год" утвердила проекты девяти участников. Об этом сообщает администрация Сухумского района.
Фейхоа - Sputnik Абхазия, 1920, 08.08.2021
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На реализацию всех проектов выделено 2 730 820 рублей.
Жители района, участвующие в программе, в основном представили проекты по закладке цитрусовых насаждений, а также фейхоа. Также есть проекты по закладке садов хурмы и голубики.
Финансовые средства не будут выдавать участникам проектов. Администрация района наймет специалистов, которые выполнят все необходимые работы и передадут готовые сады жителям.

Сады будут расположены в селах Эшера, Верхняя Эшера, Дзыгута и Яштуха. Общая площадь садов составит 5,5 гектара земли.

При этом в рамках одного проекта предполагается закладка многолетних насаждений на участке не более одного гектара.
Источником финансирования являются бюджетные средства района, заложенные на развитие сельского хозяйства в 2021 году.
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