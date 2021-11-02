https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/sukhumskiy-rayon-otobral-devyat-proektov-dlya-razvitiya-selskogo-khozyaystva-1036163856.html

Сухумский район отобрал девять проектов для развития сельского хозяйства

Сухумский район отобрал девять проектов для развития сельского хозяйства

Реализация государственной программы развития сельского хозяйства рассчитана на год и должна быть завершена в 2021 году. 02.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-02T13:25+0300

2021-11-02T13:25+0300

2021-11-02T13:45+0300

в абхазии

сухумский район

сельское хозяйство

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Комиссия целевой программы "Развитие сельского хозяйства Сухумского района на 2021 год" утвердила проекты девяти участников. Об этом сообщает администрация Сухумского района. На реализацию всех проектов выделено 2 730 820 рублей.Жители района, участвующие в программе, в основном представили проекты по закладке цитрусовых насаждений, а также фейхоа. Также есть проекты по закладке садов хурмы и голубики. Финансовые средства не будут выдавать участникам проектов. Администрация района наймет специалистов, которые выполнят все необходимые работы и передадут готовые сады жителям.При этом в рамках одного проекта предполагается закладка многолетних насаждений на участке не более одного гектара. Источником финансирования являются бюджетные средства района, заложенные на развитие сельского хозяйства в 2021 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210808/Tselevaya-programma-po-razvitiyu-selskogo-khozyaystva-startuet-v-Sukhumskom-rayone-1033000106.html

сухумский район

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сухумский район, сельское хозяйство