https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/takie-obstoyatelstva-kak-podnyat-rozhdaemost-v-abkhazii--1036163188.html
Такие обстоятельства: как поднять рождаемость в Абхазии
Такие обстоятельства: как поднять рождаемость в Абхазии
В Абхазии рождаемость идет на спад. Не оказал своего эффекта и принятый в 2016 году закон о запрете абортов. Как исправить ситуацию, говорили в эфире радио... 02.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-02T11:54+0300
2021-11-02T11:54+0300
2021-11-02T11:54+0300
радио
такие обстоятельства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/02/1036162557_0:51:953:587_1920x0_80_0_0_22e6891249f9c7fb8b54307664d8a318.png
Такие обстоятельства: как поднять рождаемость в Абхазии
Такие обстоятельства: как поднять рождаемость в Абхазии
1000 детей родилось в Абхазии за девять месяцев 2021 года, в 2020 году этот показатель составил 1113 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии. По данным Госстатистики, рождаемость также снижается: если в 2014 году в Абхазии родилось 2004 ребенка, то в 2019 году – 1274. О причинах снижения рождаемости, о том, как стимулировать рождаемость, в эфире радио Sputnik Абхазия разговор шел с соучредителем фонда "Киараз" Камой Гопия , заместителем председателя Фонда социального страхования Абхазии Ирмой Чантурия и членом Общественной палаты Людмилой Лолуа. Принятый в 2016 году Парламентом страны закон о запрете абортов не принес результатов. Его инициаторы были убеждены в том, что таким образом удастся улучшить демографическую ситуацию. До сих пор в закон не были внесены поправки, предусматривающие исключения по состоянию здоровья матери и ребенка. В настоящее время член Общественной палаты Республики Людмила Лолуа вместе с другими своими коллегами готовит обращение в Парламент о внесении поправок в действующее законодательство. "Результат нулевой", – считает Лолуа. Запретами не решить проблему, уверены все собеседницы. Для повышения рождаемости нужны были другие меры, связанные с поддержкой семей, начиная с медицины, заканчивая улучшением жилищных условий, убеждена Кама Гопия. С тем, что необходимо усиливать соцподдержку молодых семей, согласна и Ирма Чантурия. "Мы по результатам девяти месяцев решили выйти с инициативой немного увеличить пособие по уходу за ребенком. Письмо в Фонде соцстрахования уже подготовлено, сегодня-завтра мы его направим в Кабинет министров", – сообщила Чантурия. Подробности слушайте в аудиофайле и в эфире радио Sputnik Абхазия.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/02/1036162557_53:0:901:636_1920x0_80_0_0_105ff5322d1c15f53f6f50ba1452cec3.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: как поднять рождаемость в Абхазии
В Абхазии рождаемость идет на спад. Не оказал своего эффекта и принятый в 2016 году закон о запрете абортов. Как исправить ситуацию, говорили в эфире радио Sputnik Абхазия.
1000 детей родилось в Абхазии за девять месяцев 2021 года, в 2020 году этот показатель составил 1113 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии. По данным Госстатистики, рождаемость также снижается: если в 2014 году в Абхазии родилось 2004 ребенка, то в 2019 году – 1274.
О причинах снижения рождаемости, о том, как стимулировать рождаемость, в эфире радио Sputnik Абхазия разговор шел с соучредителем фонда "Киараз" Камой Гопия , заместителем председателя Фонда социального страхования Абхазии Ирмой Чантурия и членом Общественной палаты Людмилой Лолуа.
Принятый в 2016 году Парламентом страны закон о запрете абортов не принес результатов. Его инициаторы были убеждены в том, что таким образом удастся улучшить демографическую ситуацию. До сих пор в закон не были внесены поправки, предусматривающие исключения по состоянию здоровья матери и ребенка.
В настоящее время член Общественной палаты Республики Людмила Лолуа вместе с другими своими коллегами готовит обращение в Парламент о внесении поправок в действующее законодательство.
"Результат нулевой", – считает Лолуа.
Запретами не решить проблему, уверены все собеседницы. Для повышения рождаемости нужны были другие меры, связанные с поддержкой семей, начиная с медицины, заканчивая улучшением жилищных условий, убеждена Кама Гопия.
С тем, что необходимо усиливать соцподдержку молодых семей, согласна и Ирма Чантурия.
"Мы по результатам девяти месяцев решили выйти с инициативой немного увеличить пособие по уходу за ребенком. Письмо в Фонде соцстрахования уже подготовлено, сегодня-завтра мы его направим в Кабинет министров", – сообщила Чантурия.
Подробности слушайте в аудиофайле и в эфире радио Sputnik Абхазия.