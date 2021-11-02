https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/takie-obstoyatelstva-kak-podnyat-rozhdaemost-v-abkhazii--1036163188.html

Такие обстоятельства: как поднять рождаемость в Абхазии

Такие обстоятельства: как поднять рождаемость в Абхазии

В Абхазии рождаемость идет на спад. Не оказал своего эффекта и принятый в 2016 году закон о запрете абортов. Как исправить ситуацию, говорили в эфире радио... 02.11.2021, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: как поднять рождаемость в Абхазии Такие обстоятельства: как поднять рождаемость в Абхазии

1000 детей родилось в Абхазии за девять месяцев 2021 года, в 2020 году этот показатель составил 1113 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии. По данным Госстатистики, рождаемость также снижается: если в 2014 году в Абхазии родилось 2004 ребенка, то в 2019 году – 1274. О причинах снижения рождаемости, о том, как стимулировать рождаемость, в эфире радио Sputnik Абхазия разговор шел с соучредителем фонда "Киараз" Камой Гопия , заместителем председателя Фонда социального страхования Абхазии Ирмой Чантурия и членом Общественной палаты Людмилой Лолуа. Принятый в 2016 году Парламентом страны закон о запрете абортов не принес результатов. Его инициаторы были убеждены в том, что таким образом удастся улучшить демографическую ситуацию. До сих пор в закон не были внесены поправки, предусматривающие исключения по состоянию здоровья матери и ребенка. В настоящее время член Общественной палаты Республики Людмила Лолуа вместе с другими своими коллегами готовит обращение в Парламент о внесении поправок в действующее законодательство. "Результат нулевой", – считает Лолуа. Запретами не решить проблему, уверены все собеседницы. Для повышения рождаемости нужны были другие меры, связанные с поддержкой семей, начиная с медицины, заканчивая улучшением жилищных условий, убеждена Кама Гопия. С тем, что необходимо усиливать соцподдержку молодых семей, согласна и Ирма Чантурия. "Мы по результатам девяти месяцев решили выйти с инициативой немного увеличить пособие по уходу за ребенком. Письмо в Фонде соцстрахования уже подготовлено, сегодня-завтра мы его направим в Кабинет министров", – сообщила Чантурия. Подробности слушайте в аудиофайле и в эфире радио Sputnik Абхазия.

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