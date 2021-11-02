https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/trudovye-migranty-budut-sdavat-otpechatki-paltsev-pri-vezde-v-rossiyu-1036168705.html

Трудовые мигранты будут сдавать отпечатки пальцев при въезде в Россию

Трудовые мигранты будут сдавать отпечатки пальцев при въезде в Россию

Собирать дактилоскопическую информацию предлагается у приобретающих российское гражданство иностранцев. 02.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-02T19:25+0300

2021-11-02T19:25+0300

2021-11-02T19:44+0300

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/02/1036168845_0:174:2447:1550_1920x0_80_0_0_c38b53606e2697442cad140b01c98e0c.jpg

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. У прибывающих в Россию трудовых мигрантов могут начать собирать дактилоскопические данные, а также у иностранцев, приобретающих гражданство России или прибывающих в страну на срок более 90 дней.Соответствующий законопроект разработали МВД и ряд других силовых ведомств (он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов).С внесенными в порядок сбора дактилоскопической информации изменениями соответствующий пункт звучит так: "Направлению для хранения в дактилоскопическом массиве органов внутренних дел подлежит дактилоскопическая информация… 8.16. Об иностранных гражданах и лицах без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, в том числе при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу".При этом изменяемый пункт содержит исключения (для высококвалифицированных специалистов и сотрудников иностранных компаний), в предлагаемой же редакции их нет.Кроме того, этот же проект предлагает собирать дактилоскопическую информацию у приобретающих российское гражданство иностранцев и у тех иностранцев или апатридов, цель прибытия в Россию которых не связана с трудом и которые прибыли в Россию на срок более 90 дней.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Abkhaziya-podgotovila-soglashenie-ob-oblegchennoy-protsedure-polucheniya-rossiyskogo-grazhdanstva-1033252761.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия