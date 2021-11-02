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Трудовые мигранты будут сдавать отпечатки пальцев при въезде в Россию
Трудовые мигранты будут сдавать отпечатки пальцев при въезде в Россию
Собирать дактилоскопическую информацию предлагается у приобретающих российское гражданство иностранцев. 02.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-02T19:25+0300
2021-11-02T19:44+0300
россия
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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. У прибывающих в Россию трудовых мигрантов могут начать собирать дактилоскопические данные, а также у иностранцев, приобретающих гражданство России или прибывающих в страну на срок более 90 дней.Соответствующий законопроект разработали МВД и ряд других силовых ведомств (он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов).С внесенными в порядок сбора дактилоскопической информации изменениями соответствующий пункт звучит так: "Направлению для хранения в дактилоскопическом массиве органов внутренних дел подлежит дактилоскопическая информация… 8.16. Об иностранных гражданах и лицах без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, в том числе при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу".При этом изменяемый пункт содержит исключения (для высококвалифицированных специалистов и сотрудников иностранных компаний), в предлагаемой же редакции их нет.Кроме того, этот же проект предлагает собирать дактилоскопическую информацию у приобретающих российское гражданство иностранцев и у тех иностранцев или апатридов, цель прибытия в Россию которых не связана с трудом и которые прибыли в Россию на срок более 90 дней.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Abkhaziya-podgotovila-soglashenie-ob-oblegchennoy-protsedure-polucheniya-rossiyskogo-grazhdanstva-1033252761.html
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Трудовые мигранты будут сдавать отпечатки пальцев при въезде в Россию

19:25 02.11.2021 (обновлено: 19:44 02.11.2021)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭкспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Москве
Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Илья Питалев
/
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Собирать дактилоскопическую информацию предлагается у приобретающих российское гражданство иностранцев.
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. У прибывающих в Россию трудовых мигрантов могут начать собирать дактилоскопические данные, а также у иностранцев, приобретающих гражданство России или прибывающих в страну на срок более 90 дней.
Соответствующий законопроект разработали МВД и ряд других силовых ведомств (он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов).
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С внесенными в порядок сбора дактилоскопической информации изменениями соответствующий пункт звучит так: "Направлению для хранения в дактилоскопическом массиве органов внутренних дел подлежит дактилоскопическая информация… 8.16. Об иностранных гражданах и лицах без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, в том числе при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу".
При этом изменяемый пункт содержит исключения (для высококвалифицированных специалистов и сотрудников иностранных компаний), в предлагаемой же редакции их нет.
Кроме того, этот же проект предлагает собирать дактилоскопическую информацию у приобретающих российское гражданство иностранцев и у тех иностранцев или апатридов, цель прибытия в Россию которых не связана с трудом и которые прибыли в Россию на срок более 90 дней.
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