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Зеленая ягода: сбор фейхоа в Абхазии

Зеленая ягода: сбор фейхоа в Абхазии

В поселке Дранда Гулрыпшского района приступили к сбору фейхоа. В объективе Sputnik яркие моменты с плантации. 02.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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Одна из самых крупных плантаций фейхоа находится в Гулрыпшском районе, в поселке Дранда. Площадь садов составляет 13 гектаров, в 2013 году они были переданы арендатору. Сады заложили по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии.Зульфия с сестрами Земфирой, Ираидой и мамой работают на плантации второй год. Рабочий день семьи начинается в девять утра и заканчивается, как только начинает темнеть. В день Зульфия с мамой собирают по 45-50 ящиков весом 20 килограммов. За один собранный ящик платят 120 рублей.На подмогу семье в этом году пришли Амир и Ролан. Они решили подзаработать, пока школу отправили на карантин. Ребята собирают за день по десять ящиков.По словам начальника сельхозуправления Гулрыпшского района Рафика Григоряна, в этом году в районе планируют собрать около 200 тонн ягоды. Это почти такие же показатели, как в прошлом году. К счастью, деревья от прошедших природных катаклизмов не пострадали и качество плодов не ухудшилось.

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