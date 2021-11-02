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Зеленая ягода: сбор фейхоа в Абхазии
Зеленая ягода: сбор фейхоа в Абхазии
В поселке Дранда Гулрыпшского района приступили к сбору фейхоа. В объективе Sputnik яркие моменты с плантации. 02.11.2021, Sputnik Абхазия
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Одна из самых крупных плантаций фейхоа находится в Гулрыпшском районе, в поселке Дранда. Площадь садов составляет 13 гектаров, в 2013 году они были переданы арендатору. Сады заложили по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии.Зульфия с сестрами Земфирой, Ираидой и мамой работают на плантации второй год. Рабочий день семьи начинается в девять утра и заканчивается, как только начинает темнеть. В день Зульфия с мамой собирают по 45-50 ящиков весом 20 килограммов. За один собранный ящик платят 120 рублей.На подмогу семье в этом году пришли Амир и Ролан. Они решили подзаработать, пока школу отправили на карантин. Ребята собирают за день по десять ящиков.По словам начальника сельхозуправления Гулрыпшского района Рафика Григоряна, в этом году в районе планируют собрать около 200 тонн ягоды. Это почти такие же показатели, как в прошлом году. К счастью, деревья от прошедших природных катаклизмов не пострадали и качество плодов не ухудшилось.
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Зеленая ягода: сбор фейхоа в Абхазии

13:55 02.11.2021
В поселке Дранда Гулрыпшского района приступили к сбору фейхоа. В объективе Sputnik яркие моменты с плантации.
Одна из самых крупных плантаций фейхоа находится в Гулрыпшском районе, в поселке Дранда. Площадь садов составляет 13 гектаров, в 2013 году они были переданы арендатору. Сады заложили по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
Зульфия с сестрами Земфирой, Ираидой и мамой работают на плантации второй год. Рабочий день семьи начинается в девять утра и заканчивается, как только начинает темнеть. В день Зульфия с мамой собирают по 45-50 ящиков весом 20 килограммов. За один собранный ящик платят 120 рублей.
На подмогу семье в этом году пришли Амир и Ролан. Они решили подзаработать, пока школу отправили на карантин. Ребята собирают за день по десять ящиков.
По словам начальника сельхозуправления Гулрыпшского района Рафика Григоряна, в этом году в районе планируют собрать около 200 тонн ягоды. Это почти такие же показатели, как в прошлом году. К счастью, деревья от прошедших природных катаклизмов не пострадали и качество плодов не ухудшилось.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии приступили к сбору фейхоа. Одна из самых крупных плантаций находится в поселке Дранда Гулрыпшского района.

В Абхазии приступили к сбору фейхоа. Одна из самых крупных плантаций находится в поселке Дранда Гулрыпшского района. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии приступили к сбору фейхоа. Одна из самых крупных плантаций находится в поселке Дранда Гулрыпшского района.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Родителям в сборе помогают ребята, которые тоже не остаются без вознаграждения.

Родителям в сборе помогают ребята, которые тоже не остаются без вознаграждения. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Родителям в сборе помогают ребята, которые тоже не остаются без вознаграждения.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Обычно фейхоа начинают собирать в середине октября.

Обычно фейхоа начинают собирать в середине октября. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Обычно фейхоа начинают собирать в середине октября.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В день работник может собрать в среднем 20 ящиков по 20 килограммов. За один ящик платят 120 рублей.

В день работник может собрать в среднем 20 ящиков по 20 килограммов. За один ящик платят 120 рублей. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В день работник может собрать в среднем 20 ящиков по 20 килограммов. За один ящик платят 120 рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Собирать фейхоа не так сложно, как, к примеру, мандарины. Деревья невысокие, срывать можно руками.

Собирать фейхоа не так сложно, как, к примеру, мандарины. Деревья невысокие, срывать можно руками. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Собирать фейхоа не так сложно, как, к примеру, мандарины. Деревья невысокие, срывать можно руками.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году в Гулрыпшском районе ожидают до 200 тонн ягоды.

В этом году в Гулрыпшском районе ожидают до 200 тонн ягоды. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году в Гулрыпшском районе ожидают до 200 тонн ягоды.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Рабочий день у сборщиков начинается в девять утра и заканчивается, как только потемнеет.

Рабочий день у сборщиков начинается в девять утра и заканчивается, как только потемнеет. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Рабочий день у сборщиков начинается в девять утра и заканчивается, как только потемнеет.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ребята пытаются не отставать от старших. В день они собирают до десяти ящиков.

Ребята пытаются не отставать от старших. В день они собирают до десяти ящиков. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ребята пытаются не отставать от старших. В день они собирают до десяти ящиков.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зеленая ягода – один из главных экспортных товаров. В прошлом году из Абхазии в Россию вывезли 907 тонн фейхоа.

Зеленая ягода – один из главных экспортных товаров. В прошлом году из Абхазии в Россию вывезли 907 тонн фейхоа. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зеленая ягода – один из главных экспортных товаров. В прошлом году из Абхазии в Россию вывезли 907 тонн фейхоа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии из фейхоа делают компоты и джемы.

В Абхазии из фейхоа делают компоты и джемы. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии из фейхоа делают компоты и джемы.

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