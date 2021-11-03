Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/delba-nazval-summu-potrachennuyu-na-borbu-s-covid-19-s-nachala-goda-1036181693.html
Делба назвал сумму, потраченную на борьбу с COVID-19 с начала года
Делба назвал сумму, потраченную на борьбу с COVID-19 с начала года
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 31980 человек. 03.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-03T12:55+0300
2021-11-03T13:02+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
финансы
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/05/1033354430_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_63d3ceb86433e5f45b368813af8238f7.jpg
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Из республиканского и местных бюджетов с начала года было выделено 407 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией, заявил в ходе заседания сессии Парламента вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба.По словам Делба, финансовая потребность Минздрава в полном объеме обеспечивается Минфином. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 31980 человек. Зарегистрировано 463 летальных случая. Выздоровели 27001 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210923/Polmilliarda-na-COVID-traty-Abkhazii-na-borbu-s-koronavirusom--1033267368.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/05/1033354430_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7034358ef235fd6c1b27f1fe8ce20521.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
финансы, абхазия

Делба назвал сумму, потраченную на борьбу с COVID-19 с начала года

12:55 03.11.2021 (обновлено: 13:02 03.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукВладимир Делба
Владимир Делба - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 31980 человек.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Из республиканского и местных бюджетов с начала года было выделено 407 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией, заявил в ходе заседания сессии Парламента вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба.
По словам Делба, финансовая потребность Минздрава в полном объеме обеспечивается Минфином.
Затраты Абхазии на борьбу с COVID - 19 - Sputnik Абхазия, 1920, 23.09.2021
В Абхазии
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом
23 сентября, 13:00
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 31980 человек. Зарегистрировано 463 летальных случая. Выздоровели 27001 человек.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:48В Абхазии началась вакцинация от гриппа
16:22Спикер Парламента отправился к президенту Абхазии для обсуждения инцидента с ветеранами
15:55Цена дизельного топлива в России обновила рекорд
14:55Учащиеся сухумской школы представят Абхазию на телепередаче "Умницы и умники"
14:21Доктор рассказал, при каких ситуациях отсутствия обоняния при COVID-19 угрожает жизни
13:55Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 ноября
13:30Парламент утвердил смету расходов аппарата Уполномоченного по правам человека в Абхазии
13:04Определена сумма средств на содержание Контрольной палаты Абхазии в 2022 году
12:55Делба назвал сумму, потраченную на борьбу с COVID-19 с начала года
12:40Парламент Абхазии внес изменения в закон "О республиканском бюджете на 2021 год"
12:10Танкер-заправщик ВМС США направляется в Черное море
11:40Журнал Lancet опубликовал новую статью об эффективности "Спутника Лайт"
11:10Усилена охрана у комплекса правительственных зданий в Сухуме
10:52Такие обстоятельства: Делба о квотах Россотрудничества и Минздрава для студентов медвузов
10:20Главный санитарный врач Абхазии о QR-кодах после вакцинации от COVID-19
09:45Глава Сухума ответил на письмо организаторов акции протеста 4 ноября
09:15В России создан тест на поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19
08:45Фонд соцстрахования Абхазии предложит увеличить размеры нескольких пособий
ВчераДва пациента с COVID-19 скончались в Абхазии
ВчераБжания подвел итоги рабочей поездки в Москву