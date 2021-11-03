https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/delba-nazval-summu-potrachennuyu-na-borbu-s-covid-19-s-nachala-goda-1036181693.html
Делба назвал сумму, потраченную на борьбу с COVID-19 с начала года
Делба назвал сумму, потраченную на борьбу с COVID-19 с начала года
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 31980 человек. 03.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-03T12:55+0300
2021-11-03T12:55+0300
2021-11-03T13:02+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
финансы
абхазия
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Из республиканского и местных бюджетов с начала года было выделено 407 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией, заявил в ходе заседания сессии Парламента вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба.По словам Делба, финансовая потребность Минздрава в полном объеме обеспечивается Минфином. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 31980 человек. Зарегистрировано 463 летальных случая. Выздоровели 27001 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210923/Polmilliarda-na-COVID-traty-Abkhazii-na-borbu-s-koronavirusom--1033267368.html
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финансы, абхазия
Делба назвал сумму, потраченную на борьбу с COVID-19 с начала года
12:55 03.11.2021 (обновлено: 13:02 03.11.2021)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 31980 человек.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Из республиканского и местных бюджетов с начала года было выделено 407 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией, заявил в ходе заседания сессии Парламента вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба.
По словам Делба, финансовая потребность Минздрава в полном объеме обеспечивается Минфином.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 31980 человек. Зарегистрировано 463 летальных случая. Выздоровели 27001 человек.