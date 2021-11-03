https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/doktor-rasskazal-pri-kakikh-situatsiyakh-otsutstviya-obonyaniya-pri-covid-19-ugrozhaet-zhizni----1036184447.html

Доктор рассказал, при каких ситуациях отсутствия обоняния при COVID-19 угрожает жизни

Доктор рассказал, при каких ситуациях отсутствия обоняния при COVID-19 угрожает жизни

Врач Евгений Комаровский в эфире радио Sputnik рассказал, что делать для восстановления обоняния при коронавирусной инфекции, и в каких ситуациях потеря нюха... 03.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-03T14:21+0300

2021-11-03T14:21+0300

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Доктор рассказал, при каких ситуациях отсутствия обоняния при COVID-19 угрожает жизни Доктор рассказал, при каких ситуациях отсутствия обоняния при COVID-19 угрожает жизни

При заболевании COVID-19 внезапная частичная или полная потеря обоняния считается одним из главных симптомов, и это отнюдь не безобидно, так как вы уже не в состоянии оценить свежесть продуктов путем традиционного "обнюхивания", поэтому внимательно читайте на упаковке срок годности продукта, советует известный врач Евгений Комаровский."Если сомневаетесь в свежести еды - дайте ее понюхать тому, кто хорошо чувствует запахи. Второй важный момент: при потере обоняния вы не можете ощущать запах дыма, и запах газа! Поэтому обратите внимание на исправность датчиков дыма и газа в вашем жилище, в период отопительного сезона это очень важно и может спасти жизни нескольких человек", – утверждает доктор на радио Sputnik Беларусь.Что делать для восстановления обоняния? Доказанных методов, способствующих его восстановлению, нет, запахи могут пропасть на период от двух-трех недель до шести и более месяцев, однако есть несколько полезных лайфхаков, которые могут помочь решить эту проблему.

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