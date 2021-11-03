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Главный санитарный врач Абхазии о QR-кодах после вакцинации от COVID-19
Главный санитарный врач Абхазии о QR-кодах после вакцинации от COVID-19
Для чего гражданам Абхазии QR-коды? Смогут ли граждане республики выезжать в Россию без вакцинации? Когда завезут новую партию "Спутник-V" и для чего нужно... 03.11.2021, Sputnik Абхазия
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На эти и другие вопросы в интервью радио Sputnik ответила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
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видео, вакцинация от covid-19 в абхазии, видео

Главный санитарный врач Абхазии о QR-кодах после вакцинации от COVID-19

10:20 03.11.2021 (обновлено: 11:19 03.11.2021)
© Видео / Sputnik
Для чего гражданам Абхазии QR-коды? Смогут ли граждане республики выезжать в Россию без вакцинации? Когда завезут новую партию "Спутник-V" и для чего нужно делать прививку от сезонного гриппа?
На эти и другие вопросы в интервью радио Sputnik ответила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
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