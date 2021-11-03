https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/glavnyy-sanitarnyy-vrach-abkhazii-o-qr-kodakh-posle-vaktsinatsii-ot-covid-19-1036172935.html

Главный санитарный врач Абхазии о QR-кодах после вакцинации от COVID-19

Главный санитарный врач Абхазии о QR-кодах после вакцинации от COVID-19

Для чего гражданам Абхазии QR-коды? Смогут ли граждане республики выезжать в Россию без вакцинации? Когда завезут новую партию "Спутник-V" и для чего нужно... 03.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

видео

вакцинация от covid-19 в абхазии

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На эти и другие вопросы в интервью радио Sputnik ответила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

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2021

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видео, вакцинация от covid-19 в абхазии, видео