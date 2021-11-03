https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/glavnyy-sanitarnyy-vrach-abkhazii-o-qr-kodakh-posle-vaktsinatsii-ot-covid-19-1036172935.html
Главный санитарный врач Абхазии о QR-кодах после вакцинации от COVID-19
Главный санитарный врач Абхазии о QR-кодах после вакцинации от COVID-19
Для чего гражданам Абхазии QR-коды? Смогут ли граждане республики выезжать в Россию без вакцинации? Когда завезут новую партию "Спутник-V" и для чего нужно... 03.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-03T10:20+0300
2021-11-03T10:20+0300
2021-11-03T11:19+0300
в абхазии
видео
вакцинация от covid-19 в абхазии
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На эти и другие вопросы в интервью радио Sputnik ответила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
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видео, вакцинация от covid-19 в абхазии, видео
Главный санитарный врач Абхазии о QR-кодах после вакцинации от COVID-19
10:20 03.11.2021 (обновлено: 11:19 03.11.2021)
Для чего гражданам Абхазии QR-коды? Смогут ли граждане республики выезжать в Россию без вакцинации? Когда завезут новую партию "Спутник-V" и для чего нужно делать прививку от сезонного гриппа?
На эти и другие вопросы в интервью радио Sputnik ответила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.