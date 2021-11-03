https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/nazvano-chislo-vaktsinirovannykh-ot-covid-19-s-nachala-kampanii-v-abkhazii-1036186956.html

Названо число вакцинированных от COVID-19 с начала кампании в Абхазии

Названо число вакцинированных от COVID-19 с начала кампании в Абхазии

В Минздраве Абхазии состоялось совещание по вопросам вакцинации населения от коронавируса. 03.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-03T17:18+0300

2021-11-03T17:18+0300

2021-11-03T18:00+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

вакцинация

абхазия

вакцинация от covid-19 в абхазии

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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. По состоянию на 3 ноября в Абхазии от коронавирусной инфекции провакцинировалось 10 443 человека, об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. В середине ноября ожидается поставка еще одной партии "Спутника V".На совещании в Минздраве 3 ноября присутствовал генеральный директор компании "А-Мобайл" Борис Барциц. Компания выступает в качестве помощника в создании программного обеспечения для платформы выдачи вакцинированным гражданам электронной версии сертификата о вакцинации.При этом министр отметил, что данные вакцинированных будут храниться только у Минздрава и будут защищены.Получение QR-кодов для граждан будет максимально упрощено, и населению в скором времени озвучат всю необходимую информацию для их получения.

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вакцинация, абхазия, вакцинация от covid-19 в абхазии