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Названо число вакцинированных от COVID-19 с начала кампании в Абхазии
Названо число вакцинированных от COVID-19 с начала кампании в Абхазии
В Минздраве Абхазии состоялось совещание по вопросам вакцинации населения от коронавируса. 03.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-03T17:18+0300
2021-11-03T18:00+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
вакцинация
абхазия
вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. По состоянию на 3 ноября в Абхазии от коронавирусной инфекции провакцинировалось 10 443 человека, об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. В середине ноября ожидается поставка еще одной партии "Спутника V".На совещании в Минздраве 3 ноября присутствовал генеральный директор компании "А-Мобайл" Борис Барциц. Компания выступает в качестве помощника в создании программного обеспечения для платформы выдачи вакцинированным гражданам электронной версии сертификата о вакцинации.При этом министр отметил, что данные вакцинированных будут храниться только у Минздрава и будут защищены.Получение QR-кодов для граждан будет максимально упрощено, и населению в скором времени озвучат всю необходимую информацию для их получения.
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вакцинация, абхазия, вакцинация от covid-19 в абхазии

Названо число вакцинированных от COVID-19 с начала кампании в Абхазии

17:18 03.11.2021 (обновлено: 18:00 03.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Вакцинация в Абхазии
Вакцинация в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Минздраве Абхазии состоялось совещание по вопросам вакцинации населения от коронавируса.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. По состоянию на 3 ноября в Абхазии от коронавирусной инфекции провакцинировалось 10 443 человека, об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Из общего числа привитых 6500 вакцинировались "Спутником V", 3943 – "Спутником Лайт".

В середине ноября ожидается поставка еще одной партии "Спутника V".
На совещании в Минздраве 3 ноября присутствовал генеральный директор компании "А-Мобайл" Борис Барциц. Компания выступает в качестве помощника в создании программного обеспечения для платформы выдачи вакцинированным гражданам электронной версии сертификата о вакцинации.

"На завершение работ потребуется несколько дней, сегодня мы тестируем базу", – сказал Барциц.

При этом министр отметил, что данные вакцинированных будут храниться только у Минздрава и будут защищены.
Получение QR-кодов для граждан будет максимально упрощено, и населению в скором времени озвучат всю необходимую информацию для их получения.
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