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Осень на вкус: заготовка аджинджухуа и сушеной хурмы в Абхазии
Осень на вкус: заготовка аджинджухуа и сушеной хурмы в Абхазии
Осень в Абхазии - пора заготовок. В это время умелые абхазские хозяйки сушат хурму, инжировую пасту, аджинджухуа. 03.11.2021, Sputnik Абхазия
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Ирина Кварчелия из Сухума каждый год заготавливает абхазские традиционные лакомства. Хоть Ирина и живет в столице, но у многих, кто приходит к ней в гости, складывается впечатление, будто они попадают в гостеприимный абхазский сельский дом. Ведь осенью ее дом украшен фруктовыми "гирляндами".Производство аджинджухуа, сушеной хурмы и инжировой пасты Ирина начала еще будучи студенткой. Со временем женщина обзавелась клиентами не только в Абхазии, но и России. Традиционные лакомства Кварчелия делает из натуральных продуктов, без использования каких-либо красителей.При заготовке аджинджухуа она использует домашний виноградный сок, кукурузную муку и фундук. В день Ирина делает до 200 связок. А для хурмы Кварчелия специально купила сушилку.
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сухофрукты, хурма, мультимедиа, фото, фото

Осень на вкус: заготовка аджинджухуа и сушеной хурмы в Абхазии

15:25 03.11.2021
Осень в Абхазии - пора заготовок. В это время умелые абхазские хозяйки сушат хурму, инжировую пасту, аджинджухуа.
Ирина Кварчелия из Сухума каждый год заготавливает абхазские традиционные лакомства. Хоть Ирина и живет в столице, но у многих, кто приходит к ней в гости, складывается впечатление, будто они попадают в гостеприимный абхазский сельский дом. Ведь осенью ее дом украшен фруктовыми "гирляндами".
Производство аджинджухуа, сушеной хурмы и инжировой пасты Ирина начала еще будучи студенткой. Со временем женщина обзавелась клиентами не только в Абхазии, но и России. Традиционные лакомства Кварчелия делает из натуральных продуктов, без использования каких-либо красителей.
При заготовке аджинджухуа она использует домашний виноградный сок, кукурузную муку и фундук. В день Ирина делает до 200 связок. А для хурмы Кварчелия специально купила сушилку.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Запахи костра, винограда, созревающих мандаринов и хурмы, молодого вина и аджанджихуа –непременные атрибуты абхазской осени.

Запахи костра, винограда, созревающих мандаринов и хурмы, молодого вина и аджанджихуа –непременные атрибуты абхазской осени. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Запахи костра, винограда, созревающих мандаринов и хурмы, молодого вина и аджанджихуа –непременные атрибуты абхазской осени.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В это время умелые абхазские хозяйки делают заготовки на зиму.

 В это время умелые абхазские хозяйки делают заготовки на зиму. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В это время умелые абхазские хозяйки делают заготовки на зиму.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аджинджухуа - одно из самых популярных лакомств в республике. Его делают из фундука и виноградного сока.

Аджинджухуа - одно из самых популярных лакомств в республике. Его делают из фундука и виноградного сока. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аджинджухуа - одно из самых популярных лакомств в республике. Его делают из фундука и виноградного сока.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Свежий виноградный сок кипятят, засыпают кукурузную муку или манку и хорошо перемешивают.

Свежий виноградный сок кипятят, засыпают кукурузную муку или манку и хорошо перемешивают. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Свежий виноградный сок кипятят, засыпают кукурузную муку или манку и хорошо перемешивают.

© Sputnik / Томас Тхайцук

После того как масса из виноградного сока и муки густеет и начинает булькать, в него опускается нанизанный на нить орех.

После того как масса из виноградного сока и муки густеет и начинает булькать, в него опускается нанизанный на нить орех. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

После того как масса из виноградного сока и муки густеет и начинает булькать, в него опускается нанизанный на нить орех.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Орех должен хорошенько покрыться этой смесью.

Орех должен хорошенько покрыться этой смесью. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Орех должен хорошенько покрыться этой смесью.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Готовый аджинджухуа вывешивают сушиться. Этот процесс занимает несколько дней.

Готовый аджинджухуа вывешивают сушиться. Этот процесс занимает несколько дней. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Готовый аджинджухуа вывешивают сушиться. Этот процесс занимает несколько дней.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Еще одно любимое лакомство в Абхазии - сушеная хурма.

Еще одно любимое лакомство в Абхазии - сушеная хурма. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Еще одно любимое лакомство в Абхазии - сушеная хурма.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спелые плоды хурмы очищают от кожуры, завязывают прочную нитку и сушат на солнце.

Спелые плоды хурмы очищают от кожуры, завязывают прочную нитку и сушат на солнце. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спелые плоды хурмы очищают от кожуры, завязывают прочную нитку и сушат на солнце.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А из спелого инжира в Абхазии делают пастилу (алаҳарҩа).

А из спелого инжира в Абхазии делают пастилу (алаҳарҩа). - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

А из спелого инжира в Абхазии делают пастилу (алаҳарҩа).

© Sputnik / Томас Тхайцук

Готовую сушеную инжировую пастилу сворачивает.

Готовую сушеную инжировую пастилу сворачивает. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Готовую сушеную инжировую пастилу сворачивает.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аджинджухуа и хурму Ирина Кварчелия сушит на солнце под открытым небом.

Аджинджухуа и хурму Ирина Кварчелия сушит на солнце под открытым небом. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аджинджухуа и хурму Ирина Кварчелия сушит на солнце под открытым небом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Готовые абхазские сухофрукты.

Готовые абхазские сухофрукты. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Готовые абхазские сухофрукты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Изготовленные аджинджухуа и сушеная хурма

Изготовленные аджинджухуа и сушеная хурма - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Изготовленные аджинджухуа и сушеная хурма

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