https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/osen-na-vkus-zagotovka-adzhindzhukhua-i-sushenoy-khurmy-v-abkhazii--1036134343.html

Осень на вкус: заготовка аджинджухуа и сушеной хурмы в Абхазии

Осень на вкус: заготовка аджинджухуа и сушеной хурмы в Абхазии

Осень в Абхазии - пора заготовок. В это время умелые абхазские хозяйки сушат хурму, инжировую пасту, аджинджухуа. 03.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-03T15:25+0300

2021-11-03T15:25+0300

2021-11-03T15:25+0300

сухофрукты

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Ирина Кварчелия из Сухума каждый год заготавливает абхазские традиционные лакомства. Хоть Ирина и живет в столице, но у многих, кто приходит к ней в гости, складывается впечатление, будто они попадают в гостеприимный абхазский сельский дом. Ведь осенью ее дом украшен фруктовыми "гирляндами".Производство аджинджухуа, сушеной хурмы и инжировой пасты Ирина начала еще будучи студенткой. Со временем женщина обзавелась клиентами не только в Абхазии, но и России. Традиционные лакомства Кварчелия делает из натуральных продуктов, без использования каких-либо красителей.При заготовке аджинджухуа она использует домашний виноградный сок, кукурузную муку и фундук. В день Ирина делает до 200 связок. А для хурмы Кварчелия специально купила сушилку.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сухофрукты, хурма, мультимедиа, фото, фото