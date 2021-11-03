Осень на вкус: заготовка аджинджухуа и сушеной хурмы в Абхазии

Ирина Кварчелия из Сухума каждый год заготавливает абхазские традиционные лакомства. Хоть Ирина и живет в столице, но у многих, кто приходит к ней в гости, складывается впечатление, будто они попадают в гостеприимный абхазский сельский дом. Ведь осенью ее дом украшен фруктовыми "гирляндами".Производство аджинджухуа, сушеной хурмы и инжировой пасты Ирина начала еще будучи студенткой. Со временем женщина обзавелась клиентами не только в Абхазии, но и России. Традиционные лакомства Кварчелия делает из натуральных продуктов, без использования каких-либо красителей.При заготовке аджинджухуа она использует домашний виноградный сок, кукурузную муку и фундук. В день Ирина делает до 200 связок. А для хурмы Кварчелия специально купила сушилку.
Осень в Абхазии - пора заготовок. В это время умелые абхазские хозяйки сушат хурму, инжировую пасту, аджинджухуа.
Ирина Кварчелия из Сухума каждый год заготавливает абхазские традиционные лакомства. Хоть Ирина и живет в столице, но у многих, кто приходит к ней в гости, складывается впечатление, будто они попадают в гостеприимный абхазский сельский дом. Ведь осенью ее дом украшен фруктовыми "гирляндами".
Производство аджинджухуа, сушеной хурмы и инжировой пасты Ирина начала еще будучи студенткой. Со временем женщина обзавелась клиентами не только в Абхазии, но и России. Традиционные лакомства Кварчелия делает из натуральных продуктов, без использования каких-либо красителей.
При заготовке аджинджухуа она использует домашний виноградный сок, кукурузную муку и фундук. В день Ирина делает до 200 связок. А для хурмы Кварчелия специально купила сушилку.