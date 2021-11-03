https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/parlament-abkhazii-vnes-izmeneniya-v-zakon-o-respublikanskom-byudzhete-na-2021-god-1036181149.html

Парламент Абхазии внес изменения в Закон "О республиканском бюджете на 2021 год"

Парламент Абхазии внес изменения в Закон "О республиканском бюджете на 2021 год"

В среду 3 ноября в Парламенте Абхазии проходит заседание сессии. 03.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-03T12:40+0300

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2021-11-03T12:44+0300

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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного собрания Абхазии приняли в окончательном чтении поправки в Закон "О республиканском бюджете на 2021 год". Как сообщила глава парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр, доходная часть государственного бюджета составит 10 миллиардов 903 миллиона рублей, расходная - 12 миллиардов 197 миллионов рублей. По ее словам, дефицит госбюджета возрос до одного миллиарда 283 миллионов, общий объем республиканского бюджета планируется в размере восьми миллиардов 587 миллионов. При этом расходная часть республиканского бюджета составит девять миллионов 821 миллион рублей. Порядка 100 миллионов профицита получил Гагрский район, погашены многие задолженности, в связи с чем район в 2021 году не получит дотации. Дотации не получат также Сухумский и Галский районы.Гудаутский и Очамчырский районы получат по десять миллионов рублей в качестве дотаций из бюджета, по пять миллионов получат Гулрыпшский и Ткуарчалский районы и 15 миллионов Сухум. В ходе обсуждения проекта изменений в закон о республиканском бюджете, министр финансов Владимир Делба отметил, что специальная комиссия определила объем ущерба от стихийных бедствий, произошедших в Абхазии в 2021 году, в размере 227 миллионов рублей. По его словам, Абхазия обратилась за финансовой помощью к России и правительство РФ рассматривает вопрос. Средства для ликвидации последствий стихии будут выделены и из резервного фонда президента. Депутаты также отметили, что 100 миллионов рублей были перенаправлены на поддержку энергетики, в то время как они были целенаправленно выделены Парламентом на приобретение и установку счетчиков учета электроэнергии. Парламентарии подчеркнули, что это было сделано без их уведомления, соответственно незаконно. Натали Смыр возразила, отметив, что подведомственный ей комитет рассматривал этот вопрос. Владимир Делба добавил, что представит Парламенту документы, в которых будет указано, на каком основании и куда были направлены эти средства.

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бюджет, парламент абхазии