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Парламент утвердил смету расходов аппарата Уполномоченного по правам человека в Абхазии
Парламент утвердил смету расходов аппарата Уполномоченного по правам человека в Абхазии
Сумма утвержденной сметы оказалась идентичной принятой в 2021 году. 03.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-03T13:30+0300
2021-11-03T13:30+0300
2021-11-03T13:47+0300
в абхазии
аппарат уполномоченного по правам человека рф
парламент абхазии
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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии утвердил смету аппарата Уполномоченного по правам человек на 2022 год.Смета составила четыре миллиона 870 тысяч рублей. Сумма идентична смете 2021 года. По словам Натали Смыр, депутаты приняли решение не увеличивать ее на 500 тысяч рублей, как это было заявлено. Ранее за заседании сессии Парламента 29 сентября депутаты отклонили проект сметы, увеличенный на 500 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211007/Shakryl-zatrudnilas-otvetit-pochemu-Parlament-otklonil-byudzhet-ombudsmena-1033370640.html
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аппарат уполномоченного по правам человека рф, парламент абхазии
Парламент утвердил смету расходов аппарата Уполномоченного по правам человека в Абхазии
13:30 03.11.2021 (обновлено: 13:47 03.11.2021)
Сумма утвержденной сметы оказалась идентичной принятой в 2021 году.
СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии утвердил смету аппарата Уполномоченного по правам человек на 2022 год.
Смета составила четыре миллиона 870 тысяч рублей. Сумма идентична смете 2021 года.
По словам Натали Смыр, депутаты приняли решение не увеличивать ее на 500 тысяч рублей, как это было заявлено.
Ранее за заседании сессии Парламента 29 сентября депутаты отклонили проект сметы, увеличенный на 500 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом.