https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/takie-obstoyatelstva-dbar-o-regulirovanii-rybolovstva-v-abkhazii-1036166513.html

Такие обстоятельства: Дбар о регулировании рыболовства в Абхазии

Такие обстоятельства: Дбар о регулировании рыболовства в Абхазии

Что определяют новые правила рыболовства в Абхазии, как они будут регулировать добычу рыбы в промышленных масштабах, в эфире радио Sputnik рассказал директор... 03.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-03T15:12+0300

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такие обстоятельства

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Такие обстоятельства: Дбар о регулировании рыболовства в Абхазии Такие обстоятельства: Дбар о регулировании рыболовства в Абхазии

Правительство Абхазии утвердило правила рыболовства в Абхазии. Представленные правительству правила разрабатывались по заданию Минсельхоза Институтом экологии Абхазии."Новые правила – давно назревший документ. С момента принятия старых очень многое изменилось в нашей жизни. Изменились и социально-эконмические и общественные отношения, изменились и условия существования, и отношения между различными участниками, использующими биологические ресурсы моря. Поэтому этот документ давно назревший, вполне своевременный, тем более что с декабря начнется путина. Будут новые правила для путины, и, кончено, правила регламентируют все вопросы, связанные с промышленным рыболовством, то есть это частники, сроки, место, орудия лова, что можно ловить, запретные районы. Новые правила серьезным образом корреспондируют со старыми. Здесь детализируются очень многие вещи", – рассказал Дбар.По словам Дбар, главная задача принятых правил рыболовства – обеспечение устойчивого рыболовства, которое позволило бы сохранить биологические ресурсы Черного моря на уровне, позволяющем эксплуатировать их неопределенно долгое время.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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