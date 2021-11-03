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Такие обстоятельства: Дбар о регулировании рыболовства в Абхазии
Такие обстоятельства: Дбар о регулировании рыболовства в Абхазии
Что определяют новые правила рыболовства в Абхазии, как они будут регулировать добычу рыбы в промышленных масштабах, в эфире радио Sputnik рассказал директор... 03.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-03T15:12+0300
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Такие обстоятельства: Дбар о регулировании рыболовства в Абхазии
Такие обстоятельства: Дбар о регулировании рыболовства в Абхазии
Правительство Абхазии утвердило правила рыболовства в Абхазии. Представленные правительству правила разрабатывались по заданию Минсельхоза Институтом экологии Абхазии."Новые правила – давно назревший документ. С момента принятия старых очень многое изменилось в нашей жизни. Изменились и социально-эконмические и общественные отношения, изменились и условия существования, и отношения между различными участниками, использующими биологические ресурсы моря. Поэтому этот документ давно назревший, вполне своевременный, тем более что с декабря начнется путина. Будут новые правила для путины, и, кончено, правила регламентируют все вопросы, связанные с промышленным рыболовством, то есть это частники, сроки, место, орудия лова, что можно ловить, запретные районы. Новые правила серьезным образом корреспондируют со старыми. Здесь детализируются очень многие вещи", – рассказал Дбар.По словам Дбар, главная задача принятых правил рыболовства – обеспечение устойчивого рыболовства, которое позволило бы сохранить биологические ресурсы Черного моря на уровне, позволяющем эксплуатировать их неопределенно долгое время.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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такие обстоятельства, аудио

Такие обстоятельства: Дбар о регулировании рыболовства в Абхазии

15:12 03.11.2021 (обновлено: 17:09 03.11.2021)
Радио
Такие обстоятельства: Дбар о регулировании рыболовства в Абхазии
Что определяют новые правила рыболовства в Абхазии, как они будут регулировать добычу рыбы в промышленных масштабах, в эфире радио Sputnik рассказал директор Института экологии Абхазии Роман Дбар.
Правительство Абхазии утвердило правила рыболовства в Абхазии. Представленные правительству правила разрабатывались по заданию Минсельхоза Институтом экологии Абхазии.
"Новые правила – давно назревший документ. С момента принятия старых очень многое изменилось в нашей жизни. Изменились и социально-эконмические и общественные отношения, изменились и условия существования, и отношения между различными участниками, использующими биологические ресурсы моря. Поэтому этот документ давно назревший, вполне своевременный, тем более что с декабря начнется путина. Будут новые правила для путины, и, кончено, правила регламентируют все вопросы, связанные с промышленным рыболовством, то есть это частники, сроки, место, орудия лова, что можно ловить, запретные районы. Новые правила серьезным образом корреспондируют со старыми. Здесь детализируются очень многие вещи", – рассказал Дбар.
По словам Дбар, главная задача принятых правил рыболовства – обеспечение устойчивого рыболовства, которое позволило бы сохранить биологические ресурсы Черного моря на уровне, позволяющем эксплуатировать их неопределенно долгое время.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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