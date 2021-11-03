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https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/takie-obstoyatelstva-delba-o-kvotakh-rossotrudnichestva-i-minzdrava-dlya-studentov-medvuzov--1036149377.html
Такие обстоятельства: Делба о квотах Россотрудничества и Минздрава для студентов медвузов
Такие обстоятельства: Делба о квотах Россотрудничества и Минздрава для студентов медвузов
О возможностях для абхазских абитуриентов поступить в медицинские вузы России по линии Россотрудничества, а также в рамках квот самого Минздрава Республики в... 03.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-03T10:52+0300
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Такие обстоятельства: Делба
Такие обстоятельства: Делба
О возможностях для абхазских абитуриентов поступить в медицинские вузы России по линии Россотрудничества, а также в рамках квот самого Минздрава Республики в эфире радио Sputnik рассказала начальник управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Саида Делба. В конце прошлой недели Минздрав сообщил о возможности для абхазских абитуриентов поступить в медвузы России по линии Россотрудничества. О каких специальностях и вузах идет речь, учитывалось ли при выделении квот мнение Минздрава, рассказала начальник управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Саида Делба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Такие обстоятельства: Делба о квотах Россотрудничества и Минздрава для студентов медвузов

10:52 03.11.2021 (обновлено: 12:51 03.11.2021)
Радио
Такие обстоятельства: Делба
О возможностях для абхазских абитуриентов поступить в медицинские вузы России по линии Россотрудничества, а также в рамках квот самого Минздрава Республики в эфире радио Sputnik рассказала начальник управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Саида Делба.
В конце прошлой недели Минздрав сообщил о возможности для абхазских абитуриентов поступить в медвузы России по линии Россотрудничества. О каких специальностях и вузах идет речь, учитывалось ли при выделении квот мнение Минздрава, рассказала начальник управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Саида Делба.
Подробности слушайте в аудиофайле.
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