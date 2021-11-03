https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/takie-obstoyatelstva-delba-o-kvotakh-rossotrudnichestva-i-minzdrava-dlya-studentov-medvuzov--1036149377.html

Такие обстоятельства: Делба о квотах Россотрудничества и Минздрава для студентов медвузов

Такие обстоятельства: Делба о квотах Россотрудничества и Минздрава для студентов медвузов

О возможностях для абхазских абитуриентов поступить в медицинские вузы России по линии Россотрудничества, а также в рамках квот самого Минздрава Республики в... 03.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-03T10:52+0300

2021-11-03T10:52+0300

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такие обстоятельства

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Такие обстоятельства: Делба Такие обстоятельства: Делба

О возможностях для абхазских абитуриентов поступить в медицинские вузы России по линии Россотрудничества, а также в рамках квот самого Минздрава Республики в эфире радио Sputnik рассказала начальник управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Саида Делба. В конце прошлой недели Минздрав сообщил о возможности для абхазских абитуриентов поступить в медвузы России по линии Россотрудничества. О каких специальностях и вузах идет речь, учитывалось ли при выделении квот мнение Минздрава, рассказала начальник управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Саида Делба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, аудио